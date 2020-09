MATT BERNINGER (THE NATIONAL) PRESENTA IL NUOVO SINGOLO “ONE MORE SECOND”

In attesa di pubblicare l’album di debutto solista “Serpentine Prison”, Matt Berninger, frontman degli acclamati The National, presenta oggi il nuovo singolo “One More Second”. “Ho scritto One More Second con Matt Sheehy (Lost Lander, EL VY) con l’intento di creare qualcosa che fosse una sorta di risposta a “I Will Always Love You” di Dolly Parton, o se volete l’altro lato della conversazione,” afferma Berninger. “Volevo solo scrivere una di quelle classiche canzoni d’amore semplici e disperate che suonano alla grande in auto.”.

La pubblicazione di Serpentine Prison è stata posticipata di due settimane, al 16 ottobre. Serpentine Prison, prodotto dal famoso polistrumentista di Memphis Booker T. Jones, uscirà su Book’s Records, una nuova etichetta formata da Berninger e Jones in collaborazione con la Concord Records. L’album vede il contributo di molti artisti tra cui Matt Barrick (The Walkmen, Jonathan Fire*Eater), Andrew Bird, Mike Brewer, Hayden Desser, Scott Devendorf (The National), Gail Ann Dorsey (David Bowie, Lenny Kravitz), Booker T. Jones, Teddy Jones, Brent Knopf (EL VY, Menomena), Ben Lanz (The National, Beirut), Walter Martin (The Walkmen, Jonathan Fire*Eater), Sean O’Brien, Mickey Raphael (Willie Nelson, Bob Dylan), Kyle Resnick (The National, Beirut), Matt Sheehy (EL VY, Lost Lander) e Harrison Whitford (Phoebe Bridgers). Alla produzione ha collaborato anche Sean O’Brien.

Riguardo all’imminente album Berninger afferma “Ho mandato all’amico e colaboratore Booker T. Jones qualche demo di inediti a cui avevo iniziato a lavorare con dei vecchi amici, tra cui i brani “Serpentine Prison” e “Distant Axis”. Booker mi rispose subito e mi incoraggiò a continuare a scrivere e scavare in profondità in quel materiale. Sei mesi dopo avevamo dodici inediti e sette cover. Tutti coloro con i quali ho lavorato a questi brani vennero a Venice, CA e registrammo tutto in 14 giorni.”

Photo credit: Chantal Anderson