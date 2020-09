VIDEO: THE GOA EXPRESS Be My Friend

Hanno scelto Manchester come base operativa i The Goa Express, giovani virgulti inglesi che hanno già una buona esperienza messa a curriculum essendo stati supporto dei Temples ed essendosi guadagnati diversi slot per festival estivi in Inghilterra e non solo, date purtroppo cancellate o rimandate per i noti problemi legati all’emergenza sanitaria.

Ma la giovane band non si lascia certo scoraggiare, anzi guarda al futuro con ancora più entusiasmo: l’ultimo loro singolo è “Be My Friend”, un garage punk-rock incendiario ma ben calibrato e bagnato da una punta di psichedelia, che testimonia come questi The Goa Express (che la Rough Trade ha già preso sotto la propria ala protettrice) siano pronti a scaldare palchi e spettatori appena gli sarà data la possibilità.