ASCOLTA “HEY CLOCKFACE/HOW CAN YOU FACE ME?”, IL NUOVO SINGOLO DI ELVIS COSTELLO

Nuovo singolo per il britannico Elvis Costello, “Hey Clockface/How Can You Face Me?”, il quarto per la precisione che anticipa l’album “Hey Clockface”, in uscita il prossimo 30 ottobre su Concord Records.

A proposito del brano, Costello ha dichiarato: “è una canzone su come discutere su di un argomento con un occhio all’orologio: ci si può mettere poco o tanto, dipende dagli interlocutori”. “Nessuno degli arrangiamenti è stato scritto in anticipo. Ho cantato il tema di “How You Face Me?” a Mickaël e abbiamo subito iniziato, citando qualche frammento del testo”. “Ho cantato in diretta in studio, mentre la band suonava tutte le cose che volevo ascoltare e niente che io non volessi sentire.”

L’ensemble nominato per l’occasione “Le Quintette Saint Germain” è diretto da Steve Nieve al pianoforte, con Mickaël Gasche alla tromba, Renaud-Gabriel Pion al clarinetto ed al clarinetto contrabbasso, Pierre-François “Titi” Diufour al violoncello e AJUQ alla batteria, mentre il folle video opera del team di Eamon Singer e Arlo McFurlow.

“Hey Clockface/How Can You Face Me?” mostra un notevole contrasto con le plumbee atmosfere delle canzoni in stile “Helsinki Sound”, ma Costello dice che le sorprese non sono affatto finite, e consiglia “Continua a restare connesso…”.