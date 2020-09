OGGI “POCKET REVOLUTION” DEI DEUS COMPIE 15 ANNI

Non di soli “In A Bar, Under The Sea” e “The Ideal Crash” è fatta la carriera dei dEUS, che come molte altre band hanno pagato un prezzo piuttosto alto per il successo ottenuto. Sei gli anni di silenzio discografico tra il terzo album e questo quarto disco registrato durante e dopo un doloroso cambio di formazione. Fuori membri storici come Craig Ward e Danny Mommens, sostituiti da Mauro Pawlowski e Alan Gevaert.

Una separazione difficile dovuta (pare) a divergenze musicali e sulla gestione dei tour (né Ward né Mommens amavano viaggiare per lunghi periodi) che ha influenzato la genesi di “Pocket Revolution”. Progettato quasi totalmente dall’indomabile Tom Barman, autore o co – autore di buona parte dei dodici brani, segna la fine del periodo sperimentale dei dEUS.

L’album della definitiva svolta “pop” insomma, anche un po’ ruffiana a volte come nell’accattivante “What We Talk About (When We Talk About Love)” dotata di un giro di basso da antologia o nel romanticismo ritmato di “The Real Sugar”. Non mancavano certo cavalcate come “Bad Timing” e la title track, sinuose e suadenti sirene per non perdere l’attenzione dei fan storici ma il mood del disco era indubbiamente più leggero di quanto fatto in passato.

“Pocket Revolution” è soprattutto sinonimo di “7 Days, 7 Weeks”: adorato dalle radio, conosciuto e canticchiato anche da chi prima non conosceva o amava il gruppo belga, simbolo della rinascita firmato Tom Barman. Freschi, sbarazzini, compatti: i nuovi dEUS erano anche questo. Quindici anni dopo a essere invecchiati meglio sono brani come l’epica “Sun Ra” con i backing vocals di Stef Kamil Carlens e “Nothing Really Ends”, uno dei testi più onesti e viscerali di Barman. Non male per una rivoluzione tascabile che ha comunque trovato live la sua giusta collocazione.

Data di pubblicazione: 12 settembre 2005

Tracce: 12

Lunghezza: 61:17

Etichetta: V2

Produttori: dEUS

1. Bad Timing

2. 7 Days, 7 Weeks

3. Stop-Start Nature

4. If You Don’t Get What You Want

5. What We Talk About (When We Talk About Love)

6. Include Me Out

7. Pocket Revolution

8. Night Shopping

9. Cold Sun of Circumstance

10. The Real Sugar

11. Sun Ra

12. Nothing Really Ends