THE LUXEMBOURG SIGNAL RITORNANO A OTTOBRE CON IL TERZO LP

A distanza di tre anni esatti dal precedente, “Blue Field”, The Luxembourg Signal stanno per tornare con il loro terzo LP.

Il disco, che si chiamerà “The Long Now”, sarà realizzato il prossimo 23 ottobre via Spinout Nuggets in Europa e via Shelfile Records negli Stati Uniti.

Il gruppo indie-pop di stanza tra Londra, Los Angeles e San Diego è ritornato in studio insieme all’ingegnere del suono Mark Rains per registrare un album composto da 10 canzoni “che immagina un orizzonte sfocato tra la luce e l’oscurità e la natura fugace di tutto ciò che abbiamo.”

La press-release ci fa sapere che “”The Long Now” (frase coniata da Brian Eno) si riferisce a un modo a lungo termine di percepire il tempo. In alternativa al modo accelerato in cui viviamo le nostre vite, ci permette di dare un senso al nostro breve ma tumultuoso tempo qui, comprendendo il nostro posto in una linea temporale molto più ampia mentre la storia si svolge.”

Il primo singolo è il delizioso “2.22”, che potete ascoltare nel player Soundcloud qui sotto.

“The Long Now” Tracklist:

1.I Never Want To Leave

2.The Morning After

3.2.22

4.Take It Back

5.Lost Hearts

6.Cut The Bridle

7.Elevator Silence

8.Mourning Moon

9.Ramblin’ Rodriguez

10.When All That We Hold Decays