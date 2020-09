EP: THE NINTH WAVE

Prosegue sicura la marcia dei The Ninth Wave, e a nostra volta li seguiamo con sommo gaudio.

Gli scozzesi mettono sul piatto un nuovo EP intitolato “Happy Days!” della quale title track avevamo già parlato in precedenza.

La tendenza a traiettorie darkwave viene confermata già con l’evocativa opener “And The Weight”, mentre la seconda traccia, l’elettrolitica “I Am Only Going To Hurt You”, ci porta con i suoi synth grintosi in territori sonori e melodici che strizzano l’occhio ai Depeche Mode, è quindi una chitarra acustica scalcinata a prendere per mano l’agrodolce “Come Down Forever” con i suoi aromi anni ’80.

Il duo scozzese ormai, con l’ingresso di Kyalo Searle-Mbullu e Callum Stewart, si è trasformato in una band con tutti i crismi, e il lavoro di squadra dà i suoi risultati, ma la brava Millie Kidd trova comunque il modo di mettersi in proprio ed a nudo con la delicata ed intima “Abattoir”, arricchita solo da piano, tocchi di synth, l’arpa celtica e qualche parola sussurrata dall’altro membro fondatore, Haydin Park-Patterson.

Altrettanto intenso è l’ultimo inedito, “There Is Nothing I Hate More Than Small Talk”, con ancora Millie sugli scudi, prima della nevrotica chiusura demandata alla traccia che dà il nome all’EP: in cabina di produzione troviamo ancora Faris Badwan dei The Horrors e va detto che l’influenza di quest’ultimo sul lavoro tutto si sente, eccome.

I The Ninth Wave convincono, uscita dopo uscita, sempre di più.