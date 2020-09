SI RIVEDONO I MAXIMO PARK: ECCO IL VIDEO DEL NUOVO BRANO “CHILD OF THE FLATLANDS”

Oggi i Maxïmo Park condividono il video per il primo singolo in quasi quattro anni. Intitolato “Child of The Flatlands” il nuovo brano è accompagnato da un video creato dal designer sperimentale e video artista Greg Hodgson, già collaboratore di Daniel Avery.

“Child Of The Flatlands” è una riflessione geografica e psicologica sulla relazione tra ambienti urbani e natura. Paul Smith evoca immaginari vividi con le sue parole e offre uno sguardo ai luoghi che hanno avuto un forte significato durante la sua gioventù. Paul Smith afferma: “Child Of The Flatlands è uno sguardo affettuoso agli spazi ai confini della città in cui sono cresciuto, sia dal punto di vista fisico che psichico, il tutto enfatizzato da immagini della Gran Bretagna moderna viste da una collina lontana. La canzone parla dell’inevitabilità della natura (in tutti i sensi della parola) sull’ordine che cerchiamo di dare. I ritornelli quieti e malinconici lamentano la perdita di spazi comuni per gli emarginati, e il ritmo in generale vuole evocare una lunga camminata, unendo suoni trovati, archi e un piano costante per creare un’odissea pop dolcemente psichedelica. Abbiamo chiesto a Greg Hodgson di rendere la sfocatura distorta della giovinezza attraverso il suo obiettivo VHS e di creare una visione onirica di Teesside che riflettesse la natura episodica della musica. Speriamo che gli spettatori riconoscano qualcosa della loro giovinezza passata giocando in luoghi in cui la natura invade il paesaggio urbano.”

Photo credit: Em Cole