A FINE OTTOBRE ARRIVA IL NUOVO ALBUM SOLISTA DI JEFF TWEEDY: ECCO DUE BRANI

Jeff Tweedy pubblicherà il suo nuovo album solista “Love is the King” il 23 ottobre via dBpm Records. L’album è stato realizzato in aprile nel suo studio di Chicago, The Loft, con l’aiuto dei figli Spencer e Sammy, che hanno lavorato per registrare una canzone al giorno fino a quando non hanno realizzare un album. Potete ascoltare due canzoni – “Guess Again” e la title track.

“All’inizio dell’isolamento ho iniziato a scrivere canzoni country per consolarmi“, dice Jeff sul nuovo album. “Le forme folk e country sono le forme che mi vengono più facilmente, in modo confortante”. “Guess Again” è un buon esempio del successo che stavo avendo nel respingere il mondo, facendo il punto sulla mia fortuna di avere l’amore nella mia vita. Qualche settimana dopo le cose cominciarono a sembrare un po’ più sfrangiate intorno ai bordi con molta più paura che si insinuava. Ancora speranzoso ma decisamente alla scoperta dei limiti della mia capacità di auto-assorbimento“.

Jeff ha anche un nuovo libro in ballo, “How to Write One Song”, che uscirà il 13 ottobre tramite la Penguin Random House’s Dutton Books.

Love Is The King tracklist

1. Love Is The King

2. Opaline

3. A Robin or A Wren

4. Gwendolyn

5. Bad Day Lately

6. Even I Can See

7. Natural Disaster

8. Save It For Me

9. Guess Again

10. Troubled

11. Half-Asleep

