LAMBCHOP: ALBUM DI COVER IN ARRIVO, LA PRIMA ANTICIPAZIONE è CON “RESERVATIONS” DEGLI WILCO

I Lambchop sono tornati con la notizia di un album di cover in arrivo,”TRIP” (13 novembre via City Slang) e hanno condiviso la loro versione di “Reservations” degli Wilco come singolo principale.

Per l’album, ogni membro della band ha scelto una canzone da fare. La cover dei Wilco è stata scelta da Matthew McCaughan.

Kurt Wagner dice: “Come tutte le cover di TRIP è stata scelta non tanto per il suo contenuto o come omaggio all’originale, ma per ciò che il nostro gruppo ha potuto far emergere nella registrazione. In questo caso credo che dimostri meglio chi siamo come gruppo e cosa siamo attualmente in grado di esprimere“.

Spiega McCaughan: “Vorrei dire che “Reservations” dei Wilco è una canzone che ho sempre voluto coverizzare. Ma onestamente, dopo che un amico ne aveva parlato in una storia, sono dovuto tornare indietro e dargli un altro ascolto. Scegliere una cover è stressante per me. È una cosa un po’ stupida, ma molte canzoni hanno dei ricordi legati ad esse e non voglio annebbiare quei ricordi. Di solito scelgo una di quelle canzoni che ritengo adatte alla band, ma poi vado avanti e indietro, chiedendomi il modo migliore per avvicinarmi all’arrangiamento. Dobbiamo onorare l’originale e cercare di ricreare fedelmente tutti i suoni e le performance che rendono la canzone speciale per me o dobbiamo smontarla e ricominciare da capo?“.

E continua: “Poi, aggiungiamo il fatto che la cover sarebbe stata registrata e conservata per sempre. Non riuscivo a pensare a una sola canzone che non potessi argomentare per entrambi gli approcci, quindi finisce sempre in uno stallo”. Così ho deciso che avrei scelto una canzone che, pur amandola, e lo so, non era una canzone che si ripeteva da mesi ad un certo punto della mia vita, né era una canzone che fosse permanentemente legata a qualche mio ricordo“.

Tracklist:

Reservations (Wilco) – chosen by Matthew McCaughan

Where Grass Won’t Grow (Earl “Peanut” Montgomery) – chosen by Paul Niehaus

Shirley (Jamie Klimek and Jim Crook) – chosen by Matt Swanson

Golden Lady (Stevie Wonder) – chosen by Andy Stack

Love Is Here and Now You’re Gone (Brian Holland, Edward Holland and Lamont Dozier) – chosen by Tony Crow

Weather Blues (James McNew) – chosen by Kurt Wagner