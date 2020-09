ASCOLTA “ARE WE ALRIGHT AGAIN” IL NUOVO SINGOLO DEGLI EELS

Gli Eels condividono il secondo singolo estratto da “Earth To Dora” nuovo disco in uscita il 30 ottobre su etichette E Works/PIAS.

“Are We Alright Again” è un brano scritto durante i giorni di pandemia una sorta di “sogno in quarantena che sentivo il bisogno di vivere” ha dichiarato Mark Oliver Everett leader e voce del progetto.

che aggiunge:

Tutti i brani del nuovo disco, a parte “Are We Alright Again” sono stati composti poco prima che la pandemia ci colpisse cambiando tutto. Spero che possano avere un effetto calmante, canzoni che trattano cose a cui stiamo sognando di tornare…

Ascolta “Are We Alright Again”:

“Earth To Dora” sarà il tredicesimo disco in studio degli Eels ed esce a due anni distanza dal precedente “The Deconstruction” (leggi la recensione).

“Earth to Dora” tracklist:

1. Anything For Boo

2. Are We Alright Again

3. Who You Say You Are

4. Earth to Dora

5. Dark and Dramatic

6. Are You Fucking Your Ex

7. The Gentle Souls

8. Of Unsent Letters

9. I Got Hurt

10. OK

11. Baby Let’s Make It Real

12. Waking Up

Credit Foto: Gus Black