JEFF ROSENSTOCK PUBBLICA QUATTRO NUOVE CANZONI

Dopo aver pubblicato a sorpresa il suo quarto album, “No Dream” (leggi la recensione), lo scorso maggio, Jeff Rosenstock è già ritornato con nuovo materiale inedito.

Pubblicato dalla sua Quote Unquote Records con la formula “Name Your Price”, il nuovo lavoro del musicista di stanza in California si chiama “2020 Dump” e – per ora – contiene quattro nuove canzoni registrate in casa, ma Rosenstock ha già fatto sapere che se ne aggiungeranno altre nelle prossime settimane.

Tre di queste canzoni vedono la presenza di Laura Stevenson ai vocals, mentre Jeremy Hunter suona i fiati in due.

Jeff fa inoltre sapere che questo suo nuovo progetto non è stato realizzato per scopi economici e che tutti i soldi che raccoglierà verranno devoluti a enti benefici.

2020 DUMP by Jeff Rosenstock

“2020 Dump” Tracklist:

1. DEPT OF FINANCE

2. COLLAPSE!

3. ACAB

4. DONE DONE DONE

YO! thanks for all the love on the new songs I put out there today, thanks for spreading em around, all that good stuff. In case ya missed it hiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee…https://t.co/jK0sMZXgjxhttps://t.co/dPZ5cFwyD1 — Jeff Rosenstock (@jeffrosenstock) September 15, 2020

Photo Credit: Nicole Kibert (CC BY-NC-ND 2.0)