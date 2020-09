TRAVIS: ANCORA UN SINGOLO AD ANTICIPARE IL NUOVO ALBUM. ASCOLTA “ALL FALL DOWN”

I Travis condividono oggi il lyric video, sempre con Fran Healy alla regia, della traccia “All Fall Down”, nuovo estratto dall’attesissimo album “10 Songs” in uscita il 9 ottobre su BMG.

Fran ha così commentato il video: “Nello spirito di Tony Hart, l’amato presentatore televisivo britannico per bambini con cui sono cresciut0, ho girato questo video per altro dei nostri brani tratti da 10 Songs. All’inizio pensavo che sarebbe stato bello realizzare un libro su cui filmare qualcuno che girava le pagine, ma poi mi sono reso conto che sarebbe stato più interessante filmare il libro che si stava creando”.

Co-prodotto da Fran e Robin Bayton (Coldplay, Florence & The Machine) e registrato ai RAK Studios a cavallo tra il 2019 e il 2020, “10 Songs” è un album che, secondo quanto dicono le note stampa, racconta di come la vita arrivi all’amore e di come l’amore possa superare le avversità. È un disco maturo, ricco di sinergie e la maggior parte delle canzoni riflette a pieno un prezioso senso di mutua sintonia che solo una band che non ha mai cambiato line up può vantare.

I shot this stop motion lyric video to another of our 10 Songs, ‘All Fall Down’. Originally I thought it would be cool to film someone turning the pages to but then realized it would make a more interesting video to film the book being created. Enjoy xhttps://t.co/xlgxWxclE7 pic.twitter.com/Bpsp0zDE3N

— Travis (@TravisBand) September 16, 2020