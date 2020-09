A FINE OTTOBRE ESCE IL NUOVO ALBUM DI JOHNNY LLOYD (EX TRIBES): ASCOLTA IL SINGOLO “REAL THING”

Il secondo album in studio di Johnny Lloyd (ex leader dei Tribes), “Cheap Medication”, arriva come seguito del debutto da solista del 2019: “Next Episode Starts In 15 Seconds” ed è la prossima puntata di quelle che Johnny spera possano diventare una serie annuale di uscite.

Presentato in anteprima da Steve Lamacq su BBC 6Music ieri sera, “Real Thing” è il singolo di apertura dell’album. Johnny dice del singolo. “Si tratta di trovare il tuo scopo per stare con la persona con cui sei destinato a stare. Volevo scrivere una canzone d’amore rock’n’roll, invece di un solisto cliché. E’ un po’ ruvida, ma è sicuramente una canzone d’amore“.

Ritrovatosi col produttore Nathan Coen, le prime session si sono svolte tra la sua base di Londra e la casa di Johnny nel Dorset, prima che la coppia si installasse nei leggendari Abbey Road Studios per dare forma a un nuovo disco.

Johnny ha poi usato il suo tempo in isolamento per completare le canzoni a casa e in seguito ha chiesto un piccolo aiuto ad alcuni amici per aggiungere quegli ultimi ritocchi. Nel disco compaiono membri di Mystery Jets e The Kooks e il gruppo di supporto di Tom Odell.

“Questo è esattamente ciò che la musica è per me. Beh, “medicine gratuite”, suppongo che avrebbe dovuto chiamarsi così. E’ una cosa economica e medicinale che uso per farmi passare qualsiasi momento del giorno in cui ne ho bisogno. Non credo di essere stato più felice di una raccolta di canzoni da molto tempo. Mi sento davvero bene e penso che ci sia davvero qualcosa per tutti“.

Tracklisting:

1. Suze

2. Real Thing

3. Cheap Medication

4. Haze

5. Based On Real Life

6. In This World

7. Better Weather

8. Heavens Below

9. Oh Lord

10. Heaven Up Here

11. Crash Site

12. Don’t Take My Word For It