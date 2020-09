QUINTO ALBUM DEGLI STILL CORNERS A GENNAIO 2021

Gli Still Corners hanno annunciato ieri il loro quinto album, “The Last Exit”, in uscita il prossimo 22 gennaio via Wrecking Light Records a distanza di circa due anni e mezzo dal precedente, “Slow Air” (leggi la recensione).

La press-realease ci fa sapere che il nuovo album della band dream-pop di stanza a Londra “è composto da undici canzoni splendidamente realizzate con una strumentazione organica, unachitarra dai toni puliti, una batteria spaziosa e il canto fumoso di Tessa Murray.”

Ad anticipare l’uscita ecco il primo singolo, la title-track “The Last Exit”, di cui potete vedere il video qui sotto.

“The Last Exit” Tracklist:

1. The Last Exit

2. Crying

3. White Sands

4. Till We Meet Again

5. A Kiss Before Dying

6. Bad Town

7. Mystery Road

8. Static

9. It’s Voodoo

10. Shifting Dunes

11. Old Arcade