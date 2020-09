SI CHIAMA “MOMENT IN THE SUN” IL NUOVO BRANO DEI SUNFLOWER BEAN: ECCO IL VIDEO

Dopo l’eccellente EP “King of the Dudes” dello scorso anno, i Sunflower Bean hanno pubblicato il loro primo nuovo materiale del 2020 sotto forma di un nuovo singolo, “Moment in the Sun”.

“Moment In The Sun” consiste nel riconoscere finalmente ciò che è importante nella vita di una persona, le persone con cui si decide di trascorrerlo“, spiegano i Sunflower Bean. “Tutte queste cose con cui ci distraiamo, la ricerca del successo finanziario e la speranza che dopo tutto quel provare si possa finalmente essere fighi, beh, tutto questo non ha senso in confronto a un grande giorno, un’ora o un momento con qualcuno che ami davvero“.

“Mentre eravamo in quarantena insieme quest’estate abbiamo deciso di fare un video musicale per ‘Moment In The Sun’“, aggiungono. “Abbiamo pensato che il modo migliore per rappresentare visivamente il significato della canzone, pur prendendo ispirazione da questo tempo in isolamento in cui tutti sono stati costretti a vivere, fosse quello di creare due mondi separati. Un mondo che esiste totalmente all’interno di una casa, per lo più in una camera da letto solitaria. L’altro mondo esiste completamente all’esterno, al sole, ed è fatto di ricordi di un amore estivo“.