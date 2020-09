ASCOLTA “LITTLE SEED BIG TREE”, IL NUOVO BRANO ANTI-LOCKDOWN DI IAN BROWN.

Il frontman degli Stone Roses, Ian Brown, ha pubblicato un nuovo brano anti-lockdown intitolata “Little Seed Big Tree”; prima di rilasciare il singolo, infatti, ha postato su Twitter il messaggio: “NOBODY IS NO F*CKER TO TELL YOU TO WEAR A MASK”. Il pezzo ribadisce il suo pensiero di protesta con le parole: “Un blocco sonoro nella tua città natale / Un blocco sonoro, riesci a sentirmi adesso? / Un blocco sonoro, uno stato di scossone, un esaurimento di massa / Mettiti la museruola, torna nel cestino / Stai dietro le porte perché vivere qui è drastico“.



Di recente Brown, inoltre, è stato fortemente criticato per le sue dichiarazioni, rilasciate sempre su Twitter, con le quali manifestava il suo scetticismo nei confronti della crisi del coronavirus e delle vaccinazioni.

“NO LOCKDOWN NO TESTS NO TRACKS NO MASKS NO VAX”, ha scritto il musicista sul social che ha poi difeso le sue dichiarazioni affermando ancora: “To all of you asking about my medical qualifications I have the same as the computer seller bill gates ( biggest funder of the world health organisation)”.

Credit Foto: Man Alive! / CC BY