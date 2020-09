I PUSCIFER HANNO ANNUNCIATO IL LORO NUOVO ALBUM. SI CHIAMA “EXISTENTIAL RECKONING”.

Con un annuncio tutto particolare (da agenti segreti!!), i Puscifer, progetto parallelo rock alternativo-sperimentale di Maynard James Keenan, (cantante dei Tool) hanno annunciato il loro nuovo album intitolato “Existential Reckoning” in uscita il prossimo 30 ottobre via Alchemy Recordings/Puscifer Entertainment/BMG.

Con l’occasione, la band formata oltre che da Maynard James Keenan, anche da Mat Mitchell (chitarra, basso tastiere) e Carina Round (voce, tastiere), hanno rilasciato il nuovo singolo “The Underwhelming”.

L’album, registrato agli Puscifer Studios in North Hollywood, California, è stato prodotto dagli stessi Puscifer e da Matt Mitchell e si è avvalso anche della collaborazione di Greg Edwards (Failure e Autolux; basso, chitarra, tastiere), Gunnar Olsen (batteria) e Sarah Jones (batteria).

A proposito dell’album, il trio ha dichiarato: “Durante l’estate del 2016, abbiamo ricevuto una chiamata da Hildy Berger, la moglie di Billy D. [OSCURATO]. Si dice che Billy D., in compagnia di una bottiglia di vino e una misteriosa valigetta, sia sparito senza lasciare traccia, da qualche parte nel deserto a sud ovest degli Stati Uniti.

Voci di un rapimento da parte degli alieni, erano presenti in tutto il dark web. Di conseguenza i metodi tradizionali per localizzare un alcolizzato perso e senza speranze in abiti casual non erano un’opzione. [OSCURATO]. Abbiamo ipotizzato che l’unico modo per localizzare il soggetto, fosse quello di [OSCURATO] costruire ponti percorribili tra intuizione e tecnologia, che ci richiedessero di esplorare il micelio metaforico tra Matematica e Passione, Arte e Ordine, e Speranza e Prova. Grazie a questi metodi siamo in grado di localizzare l’esatta posizione sia di Billy D che della misteriosa valigetta.”

“Existential Reckoning” track list:

1. Bread and Circus

2. Apocalyptical

3. The Underwhelming

4. Grey Area 5.1

5. Theorem

6. UPGrade

7. Bullet Train To Iowa

8. Personal Prometheus

9. A Singularity

10. Postulous

11. Fake Affront

12. Bedlamite