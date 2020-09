“NON AVERE DISTRAZIONI E COSE FAMILIARI PUò ESSERE UN MODO PER CONCENTRARSI E CAPIRE CIò CHE VUOI.” ABBIAMO INTERVISTATO FENNE LILY PER PARLARE DEL SUO NUOVO LP

Fenne Lily è una giovane folk-singer di stanza a Bristol: chi scrive l’aveva conosciuta un paio di anni fa nel Regno Unito, mentre apriva un concerto di Lucy Dacus. La ragazza inglese proprio nel 2018 aveva pubblicato il suo interessante debutto sulla lunga distanza, “On Hold”, ma domani, venerdì 18 settembre, realizzerà il suo sophomore, “Breach”. Noi di Indieforbunnies.com abbiamo approfittato di questa occasione per una lunga intervista via e-mail in cui Fenne Lily ci ha parlato del nuovo album, dei suoi testi, della sua vita, della sua amicizia con la Dacus, del futuro della musica dal vivo e anche del suo concerto italiano del prossimo anno (domenica 9 maggio al Circolo Magnolia di Segrate). Ecco cosa ci ha raccontato:

Ciao, come stai? Come è la situazione del coronavirus a Bristol? Il tuo secondo disco uscirà tra poche giorni (è fantastico! Mi piace moltissimo!): sei felice che la gente presto ascolterà il tuo nuovo lavoro?

Ciao! È meno spaventoso qui, ma è comunque qualcosa di reale. Sì, è una strana miscela di eccitazione e paura, soprattutto la prima.

Il tuo nuovo album si chiama “BREACH”: qual è il significato dietro a esso?

Ha due significati. Il primo riguarda il modo in cui sono nata – quando un bambino è sottosopra nel grembo materno si chiama culatta da piedi e poiché gran parte di questo album parla del modo in cui sono venuta al mondo e di come questo influenza il modo in cui vedo e sento le cose, ciò sembrava importante. Il secondo è più semplice, poiché violazione significa un varco in una barriera o difesa. Per me il processo di scrittura riguardava tanto il disimparare quanto l’apprendimento: lasciare andare le cose malsane e spostarmi in una posizione in cui posso guardarmi in una luce più positiva ed essere meno influenzata dal modo in cui sono vista da altri. Ho cambiato il mio modo di lavorare anche dal punto di vista tecnico, ho imparato a registrare a casa da sola ed è stata una cosa importante – prima scrivevo tutto con la chitarra acustica e non pensavo molto agli altri strumenti in termini di arrangiamento, ma per questo album ho pianificato quasi tutto prima di entrare in studio. Mi ha fatto sentire più in controllo – mi sento più in controllo in generale.

Il tuo album d’esordio, “On Hold”, è uscito nell’aprile 2018: quanto sei cambiata sia come musicista che come persona durante questo periodo di tempo?

In molti modi penso di essere cambiata tanto – di sicuro sono meno confusa. Sono più consapevole dei miei difetti, ma meno dispiaciuta per loro. Penso che sia una cosa che arriva con l’età. In definitiva spero di essere maturata e in un certo senso credo che la crescita sia coinvolta nella musica che faccio perché tutto ciò che scrivo è molto diaristico, nulla è fabbricato, quindi non posso sfuggire da dove sono emotivamente, ma nel grande schema delle cose io sono più o meno la stessa. Immagino di aver scelto di evidenziare diverse parti di me stessa in questo album – le parti rotte e dolorose sono ancora lì, solo che non sento il bisogno di affrontarle così tanto in questo momento.

Quali sono secondo te i cambiamenti più importanti tra i tuoi due dischi?

Nel primo mi sono vista vittima delle circostanze e nella seconda ho cambiato prospettiva. Non dò la colpa a questo album, non desidero tanto che le cose siano diverse, accetto di più, ma allo stesso tempo mi permetto di esprimere la rabbia quando la sento. Alla fine ero molto giovane quando ho scritto “On Hold” e anche il titolo ora mi dimostra che stavo aspettando qualcosa, come se fossi bloccata in qualche modo. Non mi sento più così. “BREACH” è come quel libro per bambini “We’re Going On A Bear Hunt”, dove si dice “non possiamo passare oltre, non possiamo andare sotto, dobbiamo passarci attraverso”. Avrei dovuto chiamarlo “Bear Hunt”.

“BREACH” è stato scritto in isolamento a Berlino: abbiamo trascorso tutti molto tempo in isolamento durante il lockdown. Come vedi questa esperienza adesso? Inoltre pensi che Berlino possa aver influenzato in qualche modo il tuo modo di scrivere?

Quando sono andata a Berlino non avevo mai passato più di un giorno da sola, in una casa condivisa, quindi è stata la mia prima esperienza con l’essere veramente da sola. Sapevo di dover mettere alla prova la mia mente in quel modo: non avere distrazioni e cose familiari può essere un modo per concentrarsi e capire ciò che vuoi e come vuoi essere. All’inizio è stato spaventoso perché avevo solo me stessa per compagnia e a volte non riesco a sopportarmi, quindi è stato difficile, ma dopo alcuni giorni mi sono sentita a mio agio a sentirmi a disagio e abbastanza coraggiosa da essere il tipo di persona che avrei ammirato in un film, parlando con sconosciuti nei bar e andando a spettacoli da sola. Ho incontrato una ragazza là fuori che aveva un bambino – lui mi ha insegnato a fare la floss dance e siamo andati a fare dei tatuaggi insieme (con la ragazza non con il bambino) e il suo ragazzo era un musicista e sono andato a vederlo suonare – è stato come avere una piccola famiglia per un po’. Quindi in questo modo ha influenzato la mia scrittura perché ho imparato a essere più autosufficiente e mi sono anche data tempo e spazio per suonare la chitarra senza distrazioni – trovo difficile definirmi un musicista perché sento che il mio modo di suonare la chitarra è solo un accompagnamento alla mia voce, ma in quel mese ci ho lavorato e mi sono sentita più fiduciosa al riguardo. Penso che ci sia una differenza tra essere da soli ed essere isolati: la prima è una scelta, la seconda è un sintomo. Mi sentivo meno sola mentre ero sola a Berlino di quanto mi sentissi alle feste circondata da persone. Ciò mi ha mostrato come essere un’amica migliore di me stessa.

Ascoltando il tuo nuovo LP ho sentito un maggiore tocco elettrico rispetto al tuo album d’esordio: sicuramente Steve Albini ti ha spinto in quella direzione, ma potresti anche essere stata accidentalmente influenzata da Lucy Dacus, con cui sei stata in tour alcune volte?

Abbiamo registrato solo le chitarre nello studio di Steve Albini, il disco è stato prodotto da Brian Deck, quindi no, Albini non ha avuto molta voce in capitolo nella produzione, ma ho scelto di lavorare con Brian perché ha prodotto il mio disco preferito dei Modest Mouse e sembrava di aver davvero capito le tracce di “BREACH” già da quando erano solo delle demo. E sapevo fin dall’inizio che avevo bisogno di fare un album in cui la band e io ci saremmo divertiti a suonare dal vivo, questa è stata una parte importante – mi sono anche sentita molto più forte quando stavo scrivendo questo disco, più forte di quando ho scritto il primo, quindi volevo tradurre a livello sonoro quella sensazione di resilienza. Lucy è stata una parte importante nel decidere di fare un disco che mi spingesse a essere più coraggiosa anche dal vivo – andare in tour con lei non ha avuto eguali in termini di potenza della sua voce e di forza del suo modo di scrivere. E anche la sua band: loro sono musicisti incredibili e mi sentivo come se stessi sottoutilizzando anche la mia brillante band. Volevo permettere alle canzoni di crescere in un modo che fosse naturale per loro e per me.

Lucy Dacus canta in “Berlin”: puoi dirci qualcosa di più su questa collaborazione?

Lucy era a Chicago insieme a noi e sapevo di volere molte voci stratificate per la parte finale di “Berlin”. È la persona più gentile, più silenziosamente sicura di sé in ogni sua capacità, mi ha aiutato a prendere molte decisioni importanti durante il periodo in cui scrivevo e registravo. Non sapevo se fossi pronta a firmare un contratto discografico, se volevo abbandonare il manager che avevo da un po’ di tempo, se avevo bisogno di rompere con qualcuno che vedevo e che mi rendeva triste e spaventata. Era la mia cassa di risonanza per tutte quelle scelte e di conseguenza ho preso le decisioni giuste, quindi “Berlin” si sentiva come se fosse in sintonia con quella sensazione; “it’s not hard to be alone anymore” ha assunto un nuovo significato con la sua voce che lo supportava, era come se mi sostenesse.

Di cosa parlano i testi del tuo nuovo disco? Sono personali?

Di sicuro tutto ciò che scrivo è personale. Questo album è un mix di storie: una piccola parte delle canzoni sono state scritte nel periodo in cui ho perso qualcosa che amavo, molte riguardano la mia infanzia e la mia idea di dolore ereditato. Lo schifo che hanno passato i miei genitori quando erano più giovani e come il dolore di quelle esperienze sembra influenzare il modo in cui vedo il mondo. Per lo più ero in un bel posto quando ho scritto queste canzoni, un luogo di riflessione e compassione, verso me stessa e le persone che mi hanno ferito e le persone che amo, non è un disco di rottura come il primo album, è più uno SFONDAMENTO .

Ho letto che hai registrato tutte le tue canzoni sul tuo telefono e poi è ti ha abbandonata mentre eri su un aereo. È stato un processo difficile per te ricordare tutte le tue canzoni e registrarle di nuovo?

All’inizio ero distrutta, tutto da un mese di lavoro è improvvisamente scomparso, ma ho cercato di vederla come una sorta di pulizia forzata. Di conseguenza, le cose che ricordavo sono diventate più importanti e penso che il fatto di ricordare quello che ho fatto sia la prova della forza: non ho dovuto guadare tutte le mie piccole idee, mi sono rimasti solo i punti salienti, quindi sono abbastanza contenta che sia successo. Ma sì, è stato difficile rimettere la testa in quella situazione e far tornare tutto. In realtà è successo due volte: il mio telefono è morto sull’aereo e anche la mia casa è stata scassinata e il mio laptop è stato rubato, con una tonnellata di demo e testi. A un certo punto mi sono chiesta se avrei mai finito un secondo disco perché sembrava che l’universo fosse contro di me! Ma è andato tutto bene.

Hai già suonato in molti grandi festival come T In The Park, Latitude, Green Man, Sŵn, Larmer Tree, ma sei rimasta affascinato dall’atmosfera del Festival No. 6: puoi raccontare ai nostri lettori qualcosa di più su questa esperienza?

Quello spettacolo è stato fantastico. Un direttore d’orchestra e arrangiatore d’archi, Joe Duddell, seleziona alcuni artisti ogni anno per suonare un piccolo spettacolo con il suo ensemble d’archi, violini e violoncelli e un arpista ecc. Ha scelto me, ha scritto tutte le parti per accompagnare sei delle mie canzoni e io mi sono presentata quel giorno con la mia band, non sapendo davvero come avrebbe suonato. Abbiamo fatto uno prova prima del set e stavo sempre per piangere, era come se le mie canzoni fossero diventate queste enormi opere d’arte drammatiche. Li ha elevati a un posto che non mi sarei mai aspettata: tutti i membri dell’ensemble hanno suonato in modo incredibile, mi sentivo come la persona meno realizzata su quel palco e non riuscivo a smettere di sorridere per tutto il tempo. Mi ha fatto capire che volevo gli archi su “BREACH” anche prima di scrivere le canzoni per esso – quell’elemento classico ha così tanta forza eterea. Gli archi danno qualcosa di gravità e un senso di atemporalità – l’intera esperienza mi ha fatto rimpiangere di non aver seguito le mie lezioni di violino quando ero una bambina, ma in mia difesa mia madre odiava sentirmi provare perché ero terribile.

Hai suonato qualche concerto da casa durante il lockdown? Cosa ne pensi del futuro della musica dal vivo?

Li faccio se mi viene chiesto, ma non mi piacciono, non tanto quanto gli spettacoli reali, il che è probabilmente ovvio. È l’elemento personale di un vero spettacolo ciò che mi manca: i concerti online sono impersonali e strani, anche per lo spettatore, essere solo e sobrio e probabilmente in pigiama. Non c’è niente di sexy nel suonare o ascoltare a casa in questo modo. Il futuro di OGNI cosa è nella mia mente in questo momento, ma sì, il futuro della musica dal vivo mi spaventa. I locali stanno chiudendo e le persone stanno perdendo il lavoro a causa di ciò, molti dei miei amici lavorano come promoter o come tecnici del suono. Il nostro governo ha bisogno di salvare la musica come se salvasse i banchieri – mi fa incazzare il fatto che questa parte dell’industria venga flagellata, quando gli artisti fanno affidamento su di essa per crescere, tanto quanto lo fanno i fan. Fa schifo. Ma sono fiduciosa.

Suonerai a Milano il prossimo maggio: è la tua prima volta nel nostro paese? Cosa ti aspetti dal tuo concerto italiano?

Non è la mia prima volta, ma non sono mai stata a Milano, è emozionante. Non so mai cosa aspettarmi e mi piace così. Non cerco i luoghi su Google né cerco cose da fare quando sono in una città, succede e basta. Quando andavo in tour da sola mi preparavo mentalmente di più, ma ora suono e viaggio con la mia band, quindi è diverso, lo sentiamo quando arriviamo. Una volta in Austria alcuni nudisti hanno iniziato a ballare davanti al palco e uno di loro si è alzato e mi ha tolto gli occhiali da sole dalla faccia. Continuo a sperare che accada di nuovo.

Per il tuo secondo LP hai firmato per Dead Oceans, un’etichetta molto brillante che ospita alcuni ottimi artisti come Phoebe Bridgers, Destroyer, Bright Eyes, Slowdive, Kevin Morby, solo per citarne alcuni: come ti senti a lavorare con loro?

Quando ero una bambina ho lavorato in un fantastico negozio di dischi nel Dorset – quel lavoro mi ha fatto apprezzare la musica che non avevo trovato da sola, abbiamo ascoltato gli album dall’inizio alla fine, non solo i singoli, quindi mi ha insegnato molto sull’importanza degli album e ha affinato i miei gusti. Ogni volta che nel negozio arrivava qualcosa che era uscito sotto Secretly Canadian, Jagjaguwar e Dead Oceans, sapevo che probabilmente sarebbe diventato il mio preferito – li ho sempre valutati molto bene e quando ho sentito che volevano chiedermi di lavorare insieme pensavo che fosse uno scherzo. Quindi sì, avere un team dietro di me che so che ha abilitato e costruito artisti che ammiro da prima ancora che pensassi di fare musica da sola è una situazione piuttosto interessante in cui trovarmi.

Ho visto che stai facendo interviste con altri musicisti su Instagram: come è nata questa idea?

Attraverso il lockdown ho effettivamente parlato con più amici di quanto non faccia nella vita normale, decisamente più cose da Face Time e, a causa delle circostanze di isolamento, mi sono ritrovata ad avere conversazioni più importanti. In realtà mi prendo il tempo per parlare piuttosto che aggiornarmi vagamente e mi è venuto in mente che non lo faccio con musicisti che conosco e ammiro a meno che non siamo in tour insieme. Quindi per me ha significato un po’ ricollegarmi con persone che penso siano fantastiche. Inoltre mi piace il formato lungo quasi senza struttura di molti podcast e non l’ho mai visto accadere tra due artisti, parlando di cose che hanno in comune. È anche un’opportunità per porre e rispondere a domande che di solito non vengono poste: la personalità spesso si perde nelle solite interviste, quindi volevo renderlo diverso.

Sei nata nel Dorset, ma risiedi a Bristol: amo davvero la città. Ci sono molti posti fantastici e anche alcune band / musicisti interessanti. Cosa ne pensi? Sei felice di vivere in una città così stimolante?

In realtà sono nata a Londra, ma sì, mi sono trasferita a Bristol quando avevo 17 o 18 anni. È stato un fattore importante in quello che ho fatto finora, ovviamente – ci sono un sacco di venue indipendenti che sono essenziali quando inizi a camminare con i tuoi piedi, c’è sempre uno spettacolo, succede sempre e non solo per le big band. Sono le etichette indie, le notti underground e le stronzate marginali che lo rendono un posto speciale. Ho incontrato tutta la mia band andando a spettacoli e collaborando con diversi amici. C’è una scena senza concorrenza. È hot ed eccitante. Ogni volta che vado in tour mi innamoro dell’idea di vivere in altri posti, ma penso che tornerò sempre a Bristol.

Ho visto che stai pubblicando la tua musica su vinile: cosa ne pensi di quel formato che è diventato di nuovo cool negli ultimi anni dopo un po’ di tempo? Li collezioni?

Ho pensato molto a questo album in vinile fin dall’inizio, dal processo di scrittura fino all’ordine delle tracce. Per due anni non ho avuto il wifi nel mio appartamento, ma avevo un giradischi, quindi mi sono abituata a quel modo di assorbire la musica: ascoltare l’intero album, immergerlo come un’entità in sé, apprezzarne il flusso piuttosto che saltare tra le tracce e ascoltare solo i miei preferiti. Così tanta attenzione e tempo sono dedicati ad ogni aspetto della realizzazione di un album e molto di questo viene perso digitalmente: l’artwork è più piccolo, sembra schiacciato in qualche modo. Ho considerazione per Spotify e per le piattaforme di streaming per aver reso facile trovare le band che ti piacciono sulla base ad altre cose, anche questo è importante, ma il rituale di prendere il tempo per ascoltare qualcosa fino in fondo e poterlo toccare e prestarci attenzione mi piace di più.

Un’ultima domanda: per favore puoi scegliere una delle tue canzoni, vecchia o nuova, da utilizzare come colonna sonora a questa intervista?

“Laundry And Jet Lag” – l’ultima traccia di “BREACH”. Una delle righe dice “I gave up smoking when I was coughing up blood” e non voglio sapere quante sigarette ho fumato mentre scrivevo …

Photo Credit: Nicole Loucaides