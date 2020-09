SMASHING PUMPKINS: IL NUOVO DOPPIO ALBUM “CYR” ESCE A NOVEMBRE

“Cyr” è il titolo del nuovo disco degli Smashing Pumpkins atteso per il 27 novembre su etichetta Sumerian.

L’undicesimo lavoro in studio della band americana conterrà 20 tracce tra le quali la title-track e “The Colour of Love” brani già svelati nelle scorse settimane.

Billy Corgan, riunito per l’occasione con i membri storici Jimmy Chamberlin e James Iha e con il collaboratore di lunga data Jeff Schroeder, produce l’intero album.

“Cyr” esce a due anni di distanza dal precedente “SHINY AND OH SO BRIGHT, VOL. 1 / LP: NO PAST. NO FUTURE. NO SUN”.

Ecco la tracklist di “Cyr”:

01 The Colour of Love

02 Confessions of a Dopamine Addict

03 Cyr

04 Dulcet in E

05 Wrath

06 Ramona

07 Anno Satana

08 Birch Grove

09 Wyttch

10 Starrcraft

11 Purple Blood

12 Save Your Tears

13 Telegenix

14 Black Forest, Black Hills

15 Adrennalynne

16 Haunted

17 The Hidden Sun

18 Schaudenfreud

19 Tyger, Tyger

20 Minerva

Questa invece la copertina:

Announcing CYR, SP’s new double album featuring 20 songs, available on November 27th. Pre-save on Spotify/ pre-order on iTunes & Amazon now.https://t.co/kNjPV5YsVb pic.twitter.com/UxfvVOOvAe — The Smashing Pumpkins (@SmashingPumpkin) September 18, 2020

Credit Foto: Sven Mandel / CC BY-SA