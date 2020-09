SI CHIAMA “LOVE GOES” IL NUOVO ALBUM DI SAM SMITH.

Il cantautore britannico Sam Smith ha annunciato il suo terzo album, dal titolo “Love Goes”, in arrivo il prossimo 30 ottobre e, con l’occasione, ha pubblicato il suo nuovo singolo “Diamonds” accompagnato dal video diretto da Luke Monaghan.

“Gli ultimi due anni sono stati il ​​periodo più sperimentale della mia vita, personalmente ma anche musicalmente”, ha scritto Smith in un post, “Ogni volta che sono andato in studio ho promesso a me stesso che avrei girato per le stelle e non avrei avuto limiti. Il risultato è stato così magico, così terapeutico e divertente”. “Il mio amore per la musica è così ampio e tutti i miei piaceri colpevoli musicali sono diventati piaceri“, ha continuato.

Il nuovo album che contiene ben diciassette brani, vanta alcune collaborazioni tra cui Burna Boy, Labrinth, Normani, Demi Lovato e Calvin Harris.

“Love Goes” tracklist:

1. Young

2. Diamonds

3. Another One

4. My Oasis (feat. Burna Boy)

5. So Serious

6. Dance (‘Til You Love Someone Else)

7. For The Lover That I Lost

8. Breaking Hearts

9. Forgive Myself

10. Love Goes (feat. Labrinth)

11. Kids Again

BONUS TRACKS

12. Dancing With A Stranger (Sam Smith & Normani)

13. How Do You Sleep?

14. To Die For

15. I’m Ready (Sam Smith & Demi Lovato)

16. Fire On Fire

17. Promises (Calvin Harris & Sam Smith)