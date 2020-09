GENERIC ANIMAL, UNICA DATA DAL VIVO A FEBBRAIO 2021 A MILANO

Con un post su facebook Luca Galizia aka Generic Animal ha annunciato la cancellazione del suo tour ad esclusione della tappa milanese che, pertanto, rimane l’unica data dal vivo prevista il 19 febbraio 2021, sempre in Santeria Toscana 31.

Di seguito il comunicato stampa ufficiale della BPM Concerti.

“Siamo spiacenti di comunicare che il tour di Generic Animal previsto per l’autunno è stato annullato, ad eccezione del concerto milanese che è rimandato al 19 febbraio 2021, sempre in Santeria Toscana 31. I biglietti già acquistati per la tappa di Milano rimangono validi per la nuova data, mentre per i titoli di ingresso acquistati per le altre tappe del tour sarà possibile richiedere rimborso seguendo le modalità comunicate dai locali negli eventi facebook e presso i rivenditori ufficiali”.

“La tappa live milanese è un’occasione unica e speciale che celebra il primo compleanno dell’ultimo album di Generic Animal. Presto è tante cose. È la sveglia, un modello di scarpe da ginnastica, un avverbio che esprime rapidità. Fra sonorità trap che si fondono con il math rock, echi emo che sconfinano nel post-rock, sfumature soul/r’n’b e attitudine hip hop, Presto è un disco di 12 brani scritti nella solitudine di un sottotetto milanese: su un divano-letto Ikea con dietro i cuscini per la schiena, in braccio una chitarra, sulle gambe i-rig e garageband, a fianco le gocce per dormire.

Anticipato dai singoli Sorry, la title-track e 1400, Presto è il nuovo album di Generic Animal (al secolo Luca Galizia, classe 1995) fuori il 21 febbraio per La Tempesta/Universal.

Il disco è stato scritto da GA e arrangiato e suonato con l’amico e sodale Fight Pausa (72-Hour Post Fight, Leute) che ne ha anche curato la produzione. Spiccano i featuring di Franco126, Massimo Pericolo, Nicolaj Serjotti. “Non solo convenzionali “featuring” ma voci che avevano qualcosa da dire per chiudere e arricchire le mie storie”. E le incursioni di alcuni amici che partecipano a questo lavoro come Joan Thiele e Jacopo Lietti.

Presto è il terzo disco di Generic Animal, a poco più di un anno dall’esordio self-titled, seguito subito dopo dal secondo Emoranger, entrambi per La Tempesta. In mezzo, una lunghissima serie di date in giro per l’Italia passando per alcuni dei festival più prestigiosi, dal Todays al MiAmi e collaborazioni con alcuni dei migliori esponenti della scena hip-hop e trap come Ketama126, Massimo Pericolo, Mecna, Rkomi, Pretty Solero”.