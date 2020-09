ASCOLTA 2 NUOVI ESTRATTI DAL PROSSIMO DISCO DI KEVIN MORBY

Kevin Morby continua a svelarci anticipazioni dal suo prossimo sesto album atteso il 16 ottobre via Dead Oceans.

Dopo “Campfire” adesso da “Sundowner” ascoltiamo “Don’t Underestimate Midwest American Sun” e “Wander”:

“Wander” arriva accompagnato da un video diretto da Graham Shafer e interpretato da Katie Crutchfield (Waxahatchee) compagna di Morby:

Per “Sundowner” Kevin ha lavorato in casa su un quattro piste Tascam. Ho scritto l’intero album con delle cuffie in testa, curvo sul mio Tascam 424 e lasciando che la mia voce e la chitarra passassero attraverso la macchina. Ero incantantato dalla magia del quattro piste e non solo come apparecchio di registrazione, ma come un vero e proprio strumento, tanto da considerarlo il mio compagno di scrittura durante il processo creativo.

Per regitrare il disco invece si è avvalso dei servizi di Brad Cook e dei Sonic Ranch Studio in Texas. Dopo la session di registrazione Kevin è partito per il tour di “Oh My God” mentre ‘Sundowner’ era riposto in un hard drive dello studio di registrazione. Solo durante la quarantena “Sundowner” ha visto la luce, grazie al lavoro da casa di Brad Cook e Kevin Morby.

Credit Foto: Johnny Eastlund