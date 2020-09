“CALIBRO 35 DAY”, I PRIMI TRE DISCHI ESCONO IN VERSIONE DELUXE CON CONTENUTI EXTRA ED OMAGGIO AL MAESTRO MORRICONE SU METARADIO

La band milanese dei Calibro 35 festeggia il 25 Settembre il “Calibro 35 Day” con l’uscita dei primi tre dischi in versione Deluxe e con contenuti extra, mentre la band omaggia il maestro Morricone a Metaradio insieme a Roy Paci e Diodato.

Riportiamo di seguito il comunicato stampa ufficiale della Record Kicks.

“Record Kicks è lieta di annunciare il “Calibro 35 Day”, una giornata per festeggiare i Calibro 35, la band che tutto il mondo ci invidia. Il prossimo 25 Settembre la Record Kicks ripubblica i primi tre album “culto”della band Milanese in edizione Deluxe. Si tratta dell’omonimo esordio“Calibro 35” del 2008 e dei due successivi album in studio “Ritornano Quelli Di” del 2010 e “Ogni Riferimento A Persone Esistenti O A Fatti Realmente Accaduti È Puramente Casuale” del 2012. I tre lavori saranno disponibili da Venerdì 25 Settembre su tutte le piattaforme digitali in versione Deluxe con all’interno numerose tracce extra. Trale bonus track presenti per prima volta su tutti gli store digitali, spiccano i brani originali: “E Nessuno Si Farà Del Male”, “Svolta Sul Caso D’Amario”, “New York Solo Andata”, “Ballando In Balera” e “Appuntamento al Contessa” scritti dalla band e le cover in salsaCalibro di “I Milanesi Ammazzano il Sabato” degli Afterhours e “Deathwish” di Herbie Hancock. Per un gruppo come i Calibro 35 non poteva certo mancare il formato vinile: tutti e tre gli album saranno ristampati e riproposti anche su LP Gatefold in edizione limitata.

Sempre il 25 Settembre i Calibro 35 saranno impegnati a Materadio, la festa di Rai Radio3 dalla città dei Sassi in un omaggio al maestro Ennio Morricone insieme a due ospiti speciali: Roy Paci e Diodato. Presentato da Valerio Corzani, il concerto sarà trasmesso in diretta da Radio 3 e in streaming sui canali web di Matera 2019. Spesso i Calibro35 hanno regalato il loro tocco “retro-modernista” anche ad alcuni pezzi celeberrimi di Morricone è però la prima volta che il gruppo milanese lavora e propone un programma concertistico interamente dedicato alle opere di Morricone e lo fa tra l’altro convocando sul palco due valenti musicisti che spesso si aggiungono all’ensemble come Sebastiano De Gennaro (vibrafono e percussioni) e Beppe Scardino (sax baritono), ma anche due stelle della musica italiana come il trombettista Roy Paci e il cantante Diodato.

I Calibro 35 in poco tempo sono diventati un vero e proprio punto di riferimento della scena internazionale, tanto da essere campionati da giganti del calibro di Dr. Dre in “Compton”, Jay-Z e The Child of Lov& Damon Albarn e da vantare ormai una schiera di appassionatissimi fan in tutto il globo. La band nata per gioco e formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Luca Cavina e Fabio Rondanini sotto l’attenta guida del produttore e membro aggiunto Tommaso Colliva, in oltre dieci anni di frenetica attività ha mosso passi in molti campi e declinato il proprio stile unico su diverse forme di espressione musicale: non solo dischi, ma anche colonne sonore, produzioni tv, sonorizzazioni, library music, spettacoli teatrali e moltissimi live in giro per tutto il mondo nei quali ha condiviso il palco con artisti del calibro di Muse, Sharon Jones, Sun RaArkestra e Thundercat. L’ultimo lavoro in studio è “MOMENTUM”, pubblicato lo scorso 24 Gennaio 2020 su Record Kicks, album che ha rappresentato un nuovo punto di partenza per una delle formazioni contemporanee più’ apprezzate sulla scena nazionale ed internazionale”.