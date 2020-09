KURT VILE, IL NUOVO EP IN ARRIVO SI CHIAMA “SPEED, SOUND, LONELY KV (EP)”

Il prossimo 2 ottobre esce in digitale via Matador il nuovo EP del cantautore americano Kurt Vile dal titolo “Speed, Sound, Lonely KV (ep)”, mentre l’edizione fisica sarà disponibile all’inizio del prossimo anno su vinile rosa e CD.

L’EP è stato registrato e mixato nel corso di quattro anni durante alcune sessioni sporadiche al The Butcher Shoppe di Nashville ed include cinque brani, due inediti e cover di John Prine e “Cowboy” Jack Clement ed, inoltre, è stato registrato con musicisti locali quali Bobby Wood, Dave Roe e Kenny Malone e con la partecipazione di Dan Auerbach (The Black Keys) e Matt Sweeney (Chavez, Superwolf).

Ll’EP contiene quello che Kurt Vile ha definito “probabilmente il momento musicale più speciale della mia vita” , un duetto con John Prine su “How Lucky” l’amato brano del cantautore scomparso recentemente.

In una dichiarazione personale che accompagna l’album, Kurt ha detto: “La verità è che John è stato il mio eroe per molto tempo, quando venne al The Butcher Shoppe per lavorare con me ad uno dei suoi classici più importanti. Eh ragazzi, stavo fluttuando e volando e non riuscivo a sentire nulla di quello che mi diceva mentre era lì, fino a che se ne andò”. Un paio di sere successive stavamo suonando nuovamente insieme “How Lucky”, questa volta sul palco del Grand Ole Opry la sera di Capodanno 2020. Niente è come vedere John e la sua band di fratelli, la sua famiglia e gli amici, suonare nel nuovo decennio davanti ad un pubblico adorante su quel palco a Nashville…e, si, siamo stati davvero fortunati quella notte.”

Track List:

1. Speed of The Sound of Loneliness

2. Gone Girl

3. Dandelions

4. How Lucky (with John Prine)

5. Pearls