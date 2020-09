TRACK: MYKYTA TORTORA – IF THERE WERE [ ESCLUSIVA IFB ]

E’ con grande piacere che vi presentiamo il download esclusivo di “If There Were”, nuovo singolo di Mykyta Tortora che già in questi mesi stiamo conoscendo e apprezzando anche sulle pagine di IFB.

Una canzone dolce che può sembrar d’amore, ma che nasconde riferimenti a momenti di pura angoscia, sconforto e nostalgia, comuni nelle persone che hanno vissuto tra mura difficili, dimenticati e abbandonati ai loro pianti.

“If there were” è una lettera a chi ha bruciato la nostra infanzia e al desiderio di poter tornare indietro, attraverso /con alcuni fantasmi del passato che reggono le nostre ossa.

Eppure, oltre allo sconforto, ci sono la speranza e la volontà di lasciarsi tutto alle spalle, scalando quella fatidica collina per poi abbandonarsi al frescore degli ultimi venticelli primaverili che spazzano via le nostre lacrime.

“We look for dry hills to put a flag on

When Spring has gone we’ll cut all the grass

And hear the sound of the flag flapping in the wind”