VIDEO: RILEY PEARCE

Oggi la nostra anteprima è per il nuovo video del cantautore australiano Riley Pearce, che pubblica anche il nuovo EP ‘Maybe I Can Sleep It Off’ via Nettwerk.

‘Maybe I Can Sleep It Off’ vede Riley interfacciarsi ed esplorare il suo modo di fare musica sia a livello di scrittura sia a livello di composizione.

Nato come cantautore introspettivo, Riley Pearce scrive spesso della sua difficoltà ad affrontare il cambiamento e del suo rapporto di amore e odio con la nostalgia. Con la famiglia sparsa in tutto il mondo e la sua vita divisa perciò in diverse città, i suoi testi riflettono il bisogno umano di connessione. Il suo modo di scrivere canzoni onesto e diretto e la sua capacità di raccontare storie riconoscibili ha risuonato sia in Australia che all’estero, portandolo ad ottenere oltre 50 milioni di streaming fino ad oggi.

“Qualche tempo fa mi sono trovato distrarmi e a non concentrarmi sulle cose giuste o ad essere troppo preso dal cercare di rendere le cose perfette e a temporeggiare. Ho dovuto fare un piccolo punto della situazione con me stesso e capire cosa mi ha fatto innamorare dell’essere musicista e come riaccendere quel rapporto. Questo EP è un mix tra la lotta iniziale ma anche la rassicurazione che sono sulla strada giusta. In un certo senso sono io che faccio sia il medico che il paziente“.

Dopo un grande anno di tour in Australia, Europa e Regno Unito nel 2019, Riley ha lasciato Perth ed è tornato a vivere nella sua città natale Melbourne. Questo cambio di vita l’ha ispirato ed aiutato a trovare il focus sulla scrittura di testi e sulla musica. Con un nuovo senso di concentrazione e di ispirazione, il cantautore ha trovato anche una nuova dimensione del suo suono. Così grazie ad un pedale usato comprato in un negozio di seconda mano a Londra e una speciale Japanese Fender Jaguar del suo produttore Andy Lawson ha creato ‘Maybe I Can Sleep It Off.’

Photo Credit: Tashi Hall