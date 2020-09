UN FILM BASATO SULLO SCIOGLIMENTO DEGLI SMITHS. VEDREMO MAI “SHOPLIFTERS OF THE WORLD” IN ITALIA?

E’ lo stesso Stephen Kijak che ringrazia la RLJE Films per “credere in questo film” che finalmente avrà una distribuzione nel 2021 (speriamo anche in Italia, anche se al momento non ci sono notizie in merito). Stiamo parlando di “Shoplifters of the World” (ne parlavamo già nel 2016!!!!), film ovviamente ispirato al brano degli Smiths, che, a conti fatti, sono i veri protagonisti “indiretti” di una pellicola che vede un gruppo di adolescenti reagire alla notizia dello scioglimento della band nel 1987: ogni ragazzo affronterà a modo suo questa news.

Stephen Kijak ha sicuramente una mano felice nel narrare cinematograficamente storie basate sulla musica o comunque su gruppi musicali, ricordiamo infatti che ha diretto in passato “We Are X” (sulla band X Japan e il suo leader Yoshiki), “Stones In Exile” (sulla realizzazione dell’album “Exile on Main St.” del 1972), “If I Leave Here Tomorrow: A Film About Lynyrd Skynyrd” e “Scott Walker: 30 Century Man”.