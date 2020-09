IL QUINTO ALBUM DI THIS IS THE KIT ARRIVA A FINE OTTOBRE

IL QUINTO ALBUM DI THIS IS THE KIT ARRIVA A FINE OTTOBRE

A distanza di oltre tre anni dal suo quarto LP, “Moonshine Freeze” (leggi la recensione), This Is The Kit sta per tornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza: la musicista di Winchester, ma di stanza a Parigi pubblicherà il prossimo 23 ottobre, via Rough Trade Records, “Off Off On”.

Per il nuovo album Kate Stables ha lavorato con il produttore Josh Kaufman, musicista di New York, collaboratore degli Hold Steady e membro dei Muzz e dei Bonny Light Horseman. La Stables incontrò Kaufman per la prima volta mentre lavorava con Anaïs Mitchell ad una cover del brano degli Osibisa “Woyaya”. I due poi si rincontrarono alle recidency di PEOPLE a Berlino e Brooklyn.

Dopo aver riunito la sua band, composta da Rozi Plain (basso, voce), Neil Smith (chitarra), Jesse D Vernon (chitarra, tastiere) e Jamie Whitby-Coles (batteria, voce), la musicista inglese ha registrato il suo nuovo disco ai Real World Studios nel Wiltshire.

Qui sotto intanto potete ascoltare i primi due estratti, “This Is What You Did” e il recente “Coming To Get You Nowhere”.

“Off Off On” Tracklist:

1. Found Out

2. Started Again

3. This Is What You Did

4. No Such Thing

5. Slider

6. Coming To Get You Nowhere

7. Carry Us Please

8. Off Off On

9. Shinbone Soap

10. Was Magician

11. Keep Going