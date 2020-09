IN ARRIVO UNA VERSIONE DELUXE DI “DELICATE SOUND OF THUNDER” DEI PINK FLOYD

I Pink Floyd sono pronti a ristampare, in un’edizione deluxe rimasterizzata, il loro album live del 1988 e il loro film concerto “Delicate Sound of Thunder”.

L’originale “Delicate Sound of Thunder” uscì come testimonianza del loro tour a sostegno di “A Momentary Lapse of Reason” del 1987.

Il film restaurato e la colonna sonora sono stati resi disponibili l’anno scorso come parte del cofanetto dei Pink Floyd “The Later Years”, ma ora vengono resi disponibili separatamente in tutti i principali formati fisici, ciascuno con nuovo materiale bonus.

La ristampa deluxe del film, prevista per il 20 novembre, è stata restaurata e rielaborata a partire dal film originale in 35mm e in 5:1 surround e sarà disponibile sia in Blu-ray che in DVD. L’album live sarà disponibile in set di due CD, tre LP, vinili o set da quattro dischi, tutti con tracce bonus.

‘Delicate Sound of Thunder’ – remixed from the original master tapes – 2 CD tracklist is:

Disc 1 (Part 1)

1. Shine On You Crazy Diamond Parts 1-5

2. Signs Of Life*

3. Learning To Fly

4. Yet Another Movie

5. Round And Around

6. A New Machine Part 1*

7. Terminal Frost*

8. A New Machine Part 2*

9. Sorrow

10. The Dogs Of War

11. On The Turning Away

Disc 2 (Part 2)

1. One Of These Days

2. Time

3. On The Run*

4. The Great Gig In The Sky*

5. Wish You Were Here

6. Welcome To The Machine*

7. Us And Them

8. Money

9. Another Brick In The Wall Part 2

10. Comfortably Numb

11. One Slip*

12. Run Like Hell

*Bonus tracks, not on 1988 release.

Il tour di “Momentary Lapse of Reason” segnò la fine di un periodo significativo per i Pink Floyd: David Gilmour e Nick Mason avevano vinto una battaglia legale per il nome della band, dopo una lotta con Roger Waters, che aveva lasciato il gruppo qualche anno prima e Rick Wright era tornato dopo il suo licenziamento post “The Wall”.