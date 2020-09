A GENNAIO IL SECONDO ALBUM DELLE GOAT GIRL

A quasi tre anni di distanza dall’omonimo debutto sulla lunga distanza, le Goat Girl ritorneranno il prossimo 29 gennaio, via Rough Trade con un nuovo LP, “On All Fours”.

L’album è stato prodotto da Dan Carey (Kate Tempest, Black Midi & Franz Ferdinand) a South London nei primi mesi del 2020.

Questo nuovo album vede la band post-punk londinese cambiare rotta rispetto al lirismo conflittuale dell’album di debutto, mostrando la maturità della band riguardo a temi come l’ingiustizia e i pregiudizi sociali. Attraverso la musica le Goat Girl esplorano il benessere globale, umanitario, dell’ambiente e della mente.

Nel corso di “On All Fours”, l’utilizzo frequente di synth sci-fi, progressioni di accordi fuori tempo, drum machine analogiche, vari stili vocali e chitarre grintose, fonde un linguaggio musicale che esprime sia caratteristiche del passato, sia nuovi sviluppi nel sound e nella visione della band.

Il primo singolo si chiama “Sad Cowboy” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Jocelyn Anquetil.

La frontwoman e chitarrista Clottie Cream dice del nuovo brano: “”Sad Cowboy” si focalizza sull’idea di perdere il contatto con la realtà e su quanto spesso possa accadere. Quando ti trovi in un mondo che che ti fa sentire costantemente come se stessi vivendo un brutto sogno, la disillusione è inevitabile.”

“On All Fours” Tracklist:

1. Pest

2. Badibaba

3. Jazz (In The Supermarket)

4. Once Again

5. P.T.S.Tea

6. Sad Cowboy

7. The Crack

8. Closing In

9. Anxiety Feels

10. They Bite On You

11. Bang

12. Where Do We Go?

13. A-Men