GUARDA “BERNIE SANDERS”, IL NUOVO SINGOLO DEI NOTHING

Come vi abbiamo annunciato qualche settimana fa, il prossimo 30 ottobre, via Relapse Records, i Nothing pubblicheranno il loro quarto LP, “The Great Dismal”, che arriva a poco più di due anni di distanza dal precedente, “Dance On The Blacktop”.

Registrato interamente durante la quarantena allo Studio Four in Pennsylvania insieme al produttore Will Yip, il nuovo album esplora, secondo le note stampa, i temi esistenzialisti dell’isolamento, dell’estinzione e del comportamento umano di fronte alla vasta terra desolata del 2020.

“”The Great Dismal” si riferisce a una palude, una brillante trappola naturale dove la sopravvivenza è una consuetudine per i suoi abitanti“, spiega il frontman Domenic Palermo. “La natura del suo ambiente, bello, ma faticoso e le dure condizioni non possono mai essere scosse o dimenticate troppo facilmente.”

Dopo “Say Less”, oggi la band shoegaze di Philadelphia ha condiviso un nuovo singolo, “Bernie Sanders” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Jordan Hemingway.

“The Greast Dismal” Tracklist:

1. A Fabricated Life

2. Say Less

3. April Ha Ha

4. Catch A Fade

5. Famine Asylum

6. Bernie Sanders

7. In Blueberry Memories

8. Blue Mecca

9. Just A Story

10. Ask The Rust

Photo Credit: Ben Rayner