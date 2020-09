SHARON VAN ETTEN SI CIMENTA IN UNA COVER DEI NINE INCH NAILS

Sharon Van Etten ha registrato una cover di “Hurt” dei Nine Inch Nails per il progetto Sounds Of Saving’s Songs That Found Me, creato in collaborazione con il National Suicide Prevention Lifeline per evidenziare importanti argomenti e discussioni sulla salute mentale e su come si legano alla musica. Van Etten ha coverizzato il brano nel suo studio di casa.

L’artista ha detto questo sul progetto: “È difficile per chiunque chiedere aiuto. Ma quando ne hai bisogno devi imparare a farlo, anche quando è difficile. Nella mia vita, quando ho accettato un aiuto sono i momenti in cui ho superato la difficoltà. Ho trovato la strada, sapete? È stato come se qualcuno avesse aperto il cancello di una strada che sapevo essere migliore. Anche se è una strada diversa. Almeno è in movimento. E tu ti stai muovendo verso qualcos’altro, oltre a questo posto buio. Non preferiresti percorrere la strada con qualcuno a cui tieni e che vuole aiutarti? A volte ci vuole una prospettiva esterna per capire meglio se stessi.”