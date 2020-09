TEENAGE CANCER TRUST: PER BENEFICENZA UNA SERIE DI CONCERTI INEDITI IN STREAMING

L’associazione benefica Teenage Cancer Trust ha annunciato una nuova serie di concerti in streaming per raccogliere fondi per la beneficenza.

Teenage Cancer Trust Unseen presenterà varie esibizioni dal vivo, inedite, con una selezione di artisti ripresi alla Royal Albert Hall di Londra.

Le esibizioni di The Cure, Pulp, Paul McCartney, Ed Sheeran, Them Crooked Vultures, Rudimental, Paul Weller, Stereophonics, The Who e altri ancora saranno disponibili dall’8 al 18 ottobre. L’accesso alla serie di concerti è gratuito, ma le donazioni sono incoraggiate dall’ente di beneficenza e dagli artisti stessi.

