TRACK: STEFANO NOTTOLI

Conosco Stefano ormai da qualche anno, e ad ogni uscita mi convinco sempre più di potermi definire fortunato ad averlo conosciuto come persona (meno di quanto avrei potuto, ahimé), oltre che come artista.

Sì, perché in Nottoli (e così è sempre stato) le due cose convergono nella direzione di una scrittura che sia tanto sincera e profonda da andare a toccare corde che, proprio nel loro essere così fortemente intime e personali, appartengono a tutti.

Quando scendi al centro delle cose prima o poi ne raggiungi il nucleo, che ulteriormente scindibile non è; ecco, ascoltare Stefano è un po’ come intraprendere un viaggio al centro della Terra, laddove tutto è nato e da cui le infinite (anche se infinite non sono) diramazioni dell’esistere si sono diramate nella Storia dell’umanità: i brani di Nottoli parlano di un nucleo umano fatto di fragilità, di tenerezza e di empatia, annullando le distanze tra il vissuto narrato e il narrato vissuto e lasciando ogni anima bella specchiarsi in un nuovo concetto di esistenza che a tutti appartiene.

Ecco, tutto questo – e molto altro – è (anche) “DNA”, il suo ultimo singolo: dentro, c’è l’attesa del giorno alla fine di una notte troppo tempestosa per lasciarci affascinati dai suoi tuoni, la ricerca di una via che non sia la più semplice, la somma di risposte che portiamo incise nella carne che ogni giorno bendiamo per nascondere le ferite e lenire il dolore. Il linguaggio musicale attinge alla scuola cantautorale, certo, ma intesa in senso trans-generazionale; c’è contemporaneità nello scrivere di Nottoli e nel suo pensare la melodia, e solo la compartimentazione stagna di cervelli da allevamento come i nostri (inteso, appunto, in senso anche qui generazionale) non riescono a capire che oggi più che mai la musica abbia bisogno di poesia, e che anche le hit possano (devono!) impegnare il cervello.

Perché per me (e nel mio mondo ideale) “DNA” è una hit, e Nottoli meriterebbe di certo di vedersi riconosciuto, una volta per tutte, il valore che merita, per quello che scrive e per quello che è.