ESCE A OTTOBRE IL QUARTO ALBUM DEI DARLINGSIDE

A oltre due anni e mezzo dal loro terzo LP, “Extralife” (leggi la recensione), i Darlingside stanno per tornare con un nuovo album, “Fish Pond Fish”, in uscita il prossimo 9 ottobre via More Doug Records / Thirty Tigers.

Il gruppo indie-folk di Chicago lo ha registrato lo scorso anno presso i Tarwuin Studio di Bridegport, Connecticut insieme al noto produttore Peter Katis (Interpol, The National).

Il nuovo album è sicuramente la miglior prova dei Darlingside, il disco che i fan della band di Chicago e della scena indie-folk americana stavano aspettando.

I Darlingside sono una band dal tocco magico, capace di scrivere e arrangiare brani in modo unico e originale.

Qui sotto potete ascoltare i primi tre singoli estratti, “Green And Evergreen”, “A Light On In The Dark” e “Ocean Bed”.

“Fish Pond Fish” Tracklist:

1. Woolgathering/Crystal Caving

2. Ocean Bed

3. Keep Coming Home

4. Green + Evergreen

5. Time Will Be

6. February/Stars

7. Denver

8. Mountain + Sea

9. See You Change

10. A Light On In The Dark