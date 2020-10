TRACK: FIELD MEDIC

Dietro al moniker di Field Medic si nasconde il musicista della Bay Area Kevin Patrick Sullivan.

Dopo aver pubblicato numerosi singoli nel corso del 2020, il prossimo 2 ottobre, via Run For Cover, arriverà il suo nuovo album, “Floral Prince”.

Oggi, invece, il musicista californiano ha rilasciato un nuovo singolo, “I Will Not Mourn Who I Was That Has Gone Away”: il brano, che potete ascoltare qui sotto, è un bellissimo folk acustico pieno di passione che sembra ricordarci i momenti più delicati di un certo Frank Turner. L’attesa per il nuovo LP diventa davvero tanta.

FLORAL PRINCE

The long awaited project from @_fieldmedic is out next Friday October 2nd. Very limited vinyl and cassettes are up for pre-order in our webstore

Hear a new song “i will not mourn who i was that has gone away” at the link below 👇https://t.co/xFOT8oe3eW pic.twitter.com/JqHRRqyC4C

— Run For Cover (@rfcrecords) September 23, 2020