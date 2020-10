KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD: SU BANDCAMP APPARE UN DISCO DI DEMO DI BEN 28 BRANI

KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD: SU BANDCAMP APPARE UN DISCO DI DEMO DI BEN 28 BRANI

Bandcamp Friday molto ricco per King Gizzard and the Lizard Wizard.

La crew australiana di psych-rock ha pubblicato non uno, ma due progetti: una raccolta di demo di 28 canzoni e un album live di 18 tracce.

Demos Vol. 1 + Vol. 2 by King Gizzard & The Lizard Wizard

‘Demos Vol. 1 + Vol. 2’ contiene demo e brani incompiti presi da tutta la discografia di 15 album della band. Ci sono le prime versioni di vecchi brani come “Let It Bleed” del 2011 e “The Spider and Me” del 2017, oltre a brani inediti dei recentissimi singoli “Honey” e “Straws In The Wind” del 2020.

Per quanto riguarda il nuovo album live, ‘Live in Asheville ’19’ cattura il concerto dei King Gizzard del settembre 2019 alla New Belgium Brewing Company di Asheville, North Carolina.

Live in Asheville ’19 by King Gizzard & The Lizard Wizard

Nessuno dei due dischi è disponibile in formato fisico, ma la band ha pubblicato magliette in edizione limitata per ognuno di essi.

Photo: Paul Hudson from United Kingdom / CC BY