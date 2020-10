THE WYTCHES RINVIANO IL NUOVO ALBUM A FINE OTTOBRE E CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “WHITE CLIFFS”

A causa dei ritardi della stampa dei loro dischi, The Wytches hanno rinviato l’uscita del loro terzo LP, “Three Mile Ditch”, originariamente prevista per il 2 ottobre, al 30 sempre di questo mese (via Cable Code Records).

Il nuovo album, che arriva a quattro anni di distanza dal precedente, “All Your Happy Life”, è stato egistrato ai Tile House Studios di Denham insieme a Luke Oldfield e viene definito dal frontman Kristian Bell come “la prima cosa di cui sono stato orgoglioso per più di una settimana.”

Ieri intanto la band originaria di Peterborough ha condiviso un nuovo singolo, “White Cliffs”, che potete ascoltare qui sotto.

We hope you enjoy our new song White Cliffs, available to stream/download now. It’s taken from our upcoming album Three Mile Ditch, which is available for preorder now and out October 30th https://t.co/xpYvVAKCCp pic.twitter.com/MLy74VR0uf

— The Wytches (@TheWytches) October 1, 2020