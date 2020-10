VIDEO: COUNTRY FEEDBACK Love Usually Leads to Trouble [ Esclusiva IfB ]

“Love Usually Leads to Trouble” è il sesto video estratto da “Season Premiere”, l’esordio di Country Feedback uscito lo scorso 17 gennaio 2020 per MiaCameretta Records; il video, diretto e montato da Jasmine Colarossi e interpretato dallo stesso Antonio Tortorello assieme ad Alessandra Antonelli e Federico Pozzi, è uno spaccato di quotidianità di una coppia alle prese con le proprie problematiche relazionali.

Un frenetico flusso di scontri interrotto solo dall’allegorico intervento di un giudice/oste (“And no judge is ‘round to draw a confine – And no host is ‘round for a glass of wine”, recita il ritornello) a placare gli animi.

“Love Usually Leads to Trouble” chiude il ciclo di vita di un album d’esordio che ha raccolto numerosissimi consensi, e proietta idealmente Country Feedback in uno step successivo del proprio percorso.

Antonio Tortorello è un polistrumentista appartenente alla scena musicale laziale sin dai primi anni 90 e da allora, in vari ambiti, si porta dietro il moniker Country Feedback, come l’omonima canzone dei R.E.M. del 1991. Dopo aver ricoperto il ruolo di bassista in numerosi progetti (e tastierista in altri), composto colonne sonore, curato la direzione artistica di festival e live music club, e fondato i 7 Training Days (band storica del territorio ciociaro con la quale, nell’arco di 11 anni, ha pubblicato 3 album e 1 EP) si mette in proprio scrivendo una manciata di canzoni che sono confluite nel suo disco solista d’esordio, “Season Premiere”, uscito il 17 gennaio 2020 per MiaCameretta Records.