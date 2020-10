TRA I NOMI GROSSI DELLA NUOVA COMPILATION DI COVER TARGATA DEEZER CI SONO ANCHE FONTAINES D.C. E ARLO PARKS

Segnaliamo con piacere la nuova compilation di Deezer ‘Inversions’, uscita con dieci ottimi artisti indie che hanno dato la loro re interpretazione di successi iconici.

“Sappiamo tutti che la comunità musicale è stata colpita duramente dalla pandemia, soprattutto gli artisti indie che si affidano ai concerti dal vivo“, dice Nigel Harding, VP di Deezer per il Global Artist Marketing. “Durante questo periodo difficile, abbiamo voluto fare la nostra parte e offrire supporto agli artisti indie e alternativi con il nostro nuovo album Inversions. Abbiamo dato a ogni musicista la libertà di ricreare e aggiungere una nuova prospettiva su successi classici“.

Arlo Parks dice: “Ho scelto ‘Ta Reine’ di Angèle perché trovo la sua voce completamente ipnotizzante e morbida e sento che l’argomento di cui parla la canzone è molto importante. Ho sempre voluto cantare in francese, mia madre è francese e in genere sono affascinata da questa canzone. Spero di poterle rendere giustizia“.

I Fontaines D.C. rifanno la hit del 1966 “Wouldn’t It Be Nice”, notando: “Fare una cover di una canzone dei Beach Boys è sempre stata una cosa spaventosa, considerando gli arrangiamenti geniali, il loro modo di suonare, le loro armonie, tutto ciò che riguarda il pezzo. Ma è sempre stata una cosa piuttosto intrigante, soprattutto se ci pensiamo dal punto di vista del sovvertire la spensieratezza che essi trasmettevano la maggior parte del tempo. Così in “Wouldn’t It Be Nice” abbiamo visto questo tipo di prospettiva ingenua verso l’amore e il matrimonio nei testi, ed eravamo abbastanza curiosi di vedere cosa sarebbe successo quando si contrapponeva a quell’approccio una tavolozza musicale più oscura. Così abbiamo rallentato il ritmo e abbiamo creato una melodia più drammatica. Quello che ne è venuto fuori è qualcosa che mi ricorda un po’ The Jesus and Mary Chain e Rowland S. Howard“.

ASCOLTATE LA COMPILATION QUI.

‘InVersions’ Tracklisting:

1. Fontaines D.C. – ‘Wouldn’t It Be Nice’ – The Beach Boys

2. Arlo Parks – ‘Ta Reine’ – Angèle

3. Gussstave – ‘Say So’ – Doja Cat

4. Chloe Moriondo – ‘Dreams’ – Fleetwood Mac

5. Dream Wife – ‘Dancing on My Own’ – Robyn

6. Gus Dapperton – ‘I’m on Fire’ – Bruce Springsteen

7. Orla Gartland – ‘Nothing Compares 2 U’ – Sinéad O’Connor

8. Ela Minus – ‘Venus as a Boy’ – Björk

9. BENEE – ‘Back to Black’ – Amy Winehouse

10. Alfie Templeman – ‘Everybody Wants to Rule the World’ – Tears for Fears

Photo Credit: Daniel Topete