TERZO ALBUM DEI WILD PINK A FEBBRAIO 2021

A due anni e mezzo dal loro secondo LP, “Yolk In The Fur” (leggi la recensione), i Wild Pink stanno per tornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “A Billion Little Lights”, in uscita il prossimo 19 febbraio via Royal Mountain Records.

Registrato tra il febbraio 2018 e il gennaio 2020 a New York City, Philadelphia e Los Angeles, il disco è stato prodotto da David Greenbaum.

Nel terzo album della band indie-rock di NYC il frontman John Ross “esplora quella dicotomia di raggiungere finalmente la sicurezza emotiva – di accettare l’amore e la pace di cui era privo quando aveva vent’anni – sentendosi anche più piccolo a livello esistenziale e più che mai senza direzione. Il disco è un duplice trionfo: una straordinaria riflessione sulla condizione umana presentata attraverso le canzoni più nitide, grandiose e accattivanti che i Wild Pink abbiano mai composto”, ci spiega la press-release.

Il primo singolo, The “Shining But Tropical”, vede la partecipazione ai vocals di Julia Steiner dei Ratboys e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Justin Singer.

“A Billion Little Lights” Tracklist:

1. The Wind Was Like A Train

2. Bigger Than Christmas

3. The Shining But Tropical

4. Amalfi

5. Oversharers Anonymous

6. You Can Have It Back

7. Family Friends

8. Track Mud

9. Pacific City

10. Die Outside