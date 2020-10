THE DIRTY NIL ANNUNCIANO I DETTAGLI DEL LORO TERZO LP E SVELANO UN NUOVO SINGOLO

Dopo aver pubblicato negli ultimi mesi una manciata di singoli, The Dirty Nil hanno finalmente annunciato nei giorni scorsi i dettagli del loro terzo LP: “Fuck Art” arriverà il prossimo 1° gennaio via Dine Alone Records a distanza di poco più di tre anni dal precedente, “Master Volume”.

Il nuovo disco della band alt-rock dell’Ontario è stato registrato agli Union Studios di Toronto insieme al noto produttore John Goodmanson (Sleater-Kinney, Nada Surf, Blonde Redhead, Los Campesinos!).

Oggi intanto il gruppo canadese ha condiviso un altro nuovo pezzo, “Blunt Force Concussion”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“Fuck Art” Tracklist:

1. Doom Boy

2. Blunt Force Concussion

3. Elvis ’77

4. Done With Drugs

5. Ride Or Die

6. Hang Yer Moon

7. Damage Control

8. Hello Jealousy

9. Possession

10. To The Guy Who Stole My Bike

11. One More And The Bill