THE WAR ON DRUGS ANNUNCIANO IL LORO PRIMO LIVE-ALBUM

The War On Drugs stanno per realizzare il loro primo live album: il disco, che si chiamerà “Live Drugs”, verrà pubblicato il prossimo 20 novembre via Super High Quality Records, la label di proprietà del frontman Adam Granduciel.

“Come leader della band, voglio sempre sapere dove può andare una canzone”, ha spiegato Granduciel nella press-release. “Anche se l’abbiamo registrata, masterizzata, pubblicata e portata un tour, non significa che dobbiamo farla allo stesso modo per sempre. … Sembra che sia una specie di reset, vogliamo essere in grado di pubblicare qualcosa che sia davvero una buona interpretazione del modo in cui interpretiamo la nostra musica dal vivo. Anche se questa registrazione proviene da un anno di tour, questo è davvero il modo in cui questi sei ragazzi si sono evoluti come band dal 2014 al 2019.”

Qui sotto, intanto, potete sentire una versione live di “Pain”.

“Live Drugs” Tracklist:

1. An Ocean Between The Waves (Live)

2. Pain (Live)

3. Strangest Thing (Live)

4. Red Eyes (Live)

5. Thinking Of A Place (Live)

6. Buenos Aires Beach (Live)

7. Accidentally Like A Martyr (Live)

8. Eyes To The Wind (Live)

9. Under The Pressure (Live)

10. In Reverse (Live)