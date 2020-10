THE WHITE STRIPES: UNA RACCOLTA IN ARRIVO A DICEMBRE

I White Stripes realizzeranno per la prima volta un “Greatest Hits” ufficiale: la raccolta arriverà il prossimo 4 dicembre via Third Man Records / Columbia Records.

Il doppio LP conterrà ben 26 canzoni della band di Jack e Meg White, ma la tracklist non è stata ancora svelata, mentre il duo statunitense ha condiviso il live-video, registrato il 22 ottobre 2003 a Tokyo, di “Ball And Biscuit”, una traccia estratta dal loro album “Elephant” (2003), che non è diventata una hit nel senso tradizionale, ma che era una delle preferite dei fan durante i loro concerti.

Insieme ai due vinili principali, la Third Man Records pubblicherà inoltre – per la sua serie “Vault” – un ulteriore LP, che conterrà alcune b-side (qui sotto potete trovare la tracklist). L’iscrizione a questo nuovo pacchetto della label di Jack White docrà essere effettuata entro il 31 ottobre.

“Greatest Hits Vault” Bonus Disc:

1. Look Me Over Closely

2. Lafayette Blues

3. Red Bowling Ball Ruth

4. You’re Pretty Good Looking (Trendy American Remix)

5. Rated X (Live At Hotel Yorba)

6. Who’s To Say…

7. Good To Me

8. Black Jack Davey

9. St. Ides Of March

10. Who’s A Big Baby?

11.Though I Hear You Calling, I Will Not Answer

12. Shelter Of Your Arms

13. Walking With A Ghost