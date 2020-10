“WAS MAGICIAN” è IL NUOVO SINGOLO DI THIS IS THE KIT

“Off Off On”, il quinto LP di This Is The Kit si sta avvicinando: la sua uscita, infatti, è prevista per il prossimo 23 ottobre via Rough Trade Records a distanza di oltre tre anni dal precedente, “Moonshine Freeze”.

Per il nuovo album Kate Stables ha lavorato con il produttore Josh Kaufman, musicista di New York, collaboratore degli Hold Steady e membro dei Muzz e dei Bonny Light Horseman. La Stables incontrò Kaufman per la prima volta mentre lavorava con Anaïs Mitchell ad una cover del brano degli Osibisa, “Woyaya”. I due poi si rincontrarono alle recidency di PEOPLE a Berlino e Brooklyn.

Dopo aver riunito la sua band, composta da Rozi Plain (basso, voce), Neil Smith (chitarra), Jesse D Vernon (chitarra, tastiere) e Jamie Whitby-Coles (batteria, voce), la musicista inglese ha registrato il suo nuovo disco ai Real World Studios nel Wiltshire.

Oggi intanto Kate ha condiviso un nuovo brano dal suo album: il pezzo si chiama “Was A Magician” e qui sotto potete ascoltare sia la versione di studio (via Spotify) che quella live, in un video registrato a settembre a Lione.

Photo Credit: Lebruman