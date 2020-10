LOST HORIZONS (EX COCTEAU TWINS) PRONTI AL NUOVO ALBUM: NEL NUOVO SINGOLO C’E’ JOHN GRANT

I Lost Horizons, il duo di veterani della 4AD anni ’80, ovvero Simon Raymonde (Cocteau Twins) e Richie Thomas (Dif Juz), hanno annunciato il nuovo doppio album, “Quiet Moment”s, che uscirà il 26 febbraio per la Bella Union Records di Raymonde. Molti sono gli ospiti previsti nell’album: Porridge Radio, Marissa Nadler, Penelope Isles, Ural Thomas, Tim Smith dei Midlake, Kerin Peris degli Innocence Mission, C Duncan, Ren Harvieu e altri ancora.

L’album presenta i recenti singoli “I Woke Up With An Open Heart”, con i Hempolics e il nuovo singolo che si chiama “Cordelia”, che vede la presenza John Grant. “Mi è piaciuto molto fare questo brano con Simon“, dice Grant. “Avevo avuto l’idea per questa canzone da molto tempo e quando mi ha mandato lo strumentale, ho subito pensato: “CORDELIA”, sono così felice di aver trovato una casa così bella per questo brano!”

Raymonde, nel frattempo, entra più nel dettaglio sulle sue origini: “Questo è stato uno degli ultimi brani registrati per l’album, anche se è nato dalle ceneri di una delle prime session di improvvisazione che abbiamo avuto io e Richie (Thomas). Ascoltando quello che abbiamo iniziato, ho eliminato la batteria e la maggior parte delle chitarre, ma ne ho recuperato una piccola parte e l’ho trasformata in qualcosa di nuovo. Poi ho avuto con me l’incredibile David Rothon – che avevo visto suonare dal vivo con Marissa Nadler qualche sera prima – e la collaboratrice di lunga data Fiona Brice. Seduto tranquillamente in studio ho chiuso gli occhi per immaginare una voce: sapevo che il mio caro amico John Grant ci sarebbe riuscito. Speravo che potesse godere della libertà di creare un po’ di magia melodica accanto ad eleganti testi emozionali. Gli ho mandato il pezzo, consapevole del fatto che è sempre così incredibilmente impegnato, e ho cercato di tenere basse le mie aspettative, nel caso avesse dovuto rifiutare, ma con mia assoluta gioia ha detto di sì e devo ammettere di aver versato una lacrima o due quando mi ha rimandato indietro la voce completa qualche settimana dopo“.

Tracklist

Part 1:

1. Halcyon – Lost Horizons feat. Penelope Isles

2. I Woke Up With An Open Heart – Lost Horizons. feat. The Hempolics

3. Grey Tower – Lost Horizons feat. Tim Smith

4. Linger – Lost Horizons feat. Gemma Dunleavy

5. One For Regret – Lost Horizons feat. Porridge Radio

6. Every Beat That Passed – Lost Horizons feat. Kavi Kwai

7. Nobody Knows My Name – Lost Horizons feat. Cameron Neal

8. Cordelia – Lost Horizons feat. John Grant

Part 2:

9. In Quiet Moments – Lost Horizons feat. Ural Thomas

10. Circle – Lost Horizons feat. C Duncan

11. Unravelling In Slow Motion – Lost Horizons feat. Ren Harvieu

12. Blue Soul – Lost Horizons feat. Laura Groves

13. Flutter – Lost Horizons feat. Rosie Blair

14. Marie – Lost Horizons feat. Marissa Nadler

15. Heart Of A Hummingbird – Lost Horizons feat. KookieLou

16. This Is The Weather – Lost Horizons feat. Karen Peris