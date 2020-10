UN SONDAGGIO DELLA BBC INDICA “THE JOSHUA TREE” DEGLI U2 COME IL DISCO PIù BELLO DEGLI ANNI ’80

“The Joshua Tree” degli U2 è stato votato come il più grande album degli anni ’80 in un nuovo sondaggio condotto da BBC Radio 2 in vista della del National Album Day (10 ottobre).

L’LP dei Dire Straits “Brothers In Arms” si è piazzato al secondo posto nel sondaggio, mentre l’album di debutto omonimo degli The Stone Roses è arrivato terzo.

Commentando il risultato, il chitarrista degli U2 The Edge ha detto: “The Joshua Tree” ha cambiato tutto per noi come band. È stato scritto a metà degli anni ’80, durante l’era Reagan-Thatcher della politica britannica e statunitense, un periodo in cui c’erano molti disordini. E sembra che in un certo senso siamo di nuovo lì, la politica è ancora così polarizzata. Abbiamo avuto il privilegio di suonare ‘The Joshua Tree’ dal vivo in tutto il mondo negli ultimi anni ed è quasi come se l’album avesse chiuso il cerchio. Siamo solo entusiasti che la gente sia ancora in contatto con queste canzoni, notte dopo notte, anno dopo anno“.

I primi 50 album sono stati selezionati da una giuria di esperti musicali di Radio 2 e si sono basati sugli album più venduti del decennio, accanto ad album iconici che hanno resistito fino ad oggi e ad alcuni dischi che sono ormai considerati dei classici dell’epoca.

Qui sotto potete vedere la top 20:

U2 – ‘The Joshua Tree’

Dire Straits – ‘Brothers In Arms’

The Stone Roses – ‘The Stone Roses’

Michael Jackson – ‘Thriller’

Guns N’ Roses – ‘Appetite For Destruction’

The Human League – ‘Dare’

The Smiths – ‘The Queen Is Dead’

Paul Simon – ‘Graceland’

ABC – ‘The Lexicon Of Love’

Prince – ‘Purple Rain’

Kate Bush – ‘Hounds Of Love’

Duran Duran – ‘Rio’

Tears for Fears – ‘Songs From The Big Chair’

Bruce Springsteen – ‘Born In The USA’

AC/DC – ‘Back In Black’

Deacon Blue – ‘Raintown’

Frankie Goes To Hollywood – ‘Welcome To The Pleasuredome’

INXS – ‘Kick’

George Michael – ‘Faith’

Pet Shop Boys – ‘Actually’