PEARL JAM: IN STREAMING LO STORICO SHOW DEL 29 APRILE 2016 AL WELLS FARGO CENTER DI PHILADELPHIA

I Pearl Jam hanno annunciato un evento speciale in streaming, per celebrare il trentesimo anniversario della loro prima esibizione dal vivo.

La band, che fece il suo debutto alla Off Ramp di Seattle il 22 ottobre del 1990, trasmetterà in streaming (con suono e video sitemati alla perfezione per garantire la massima resa) il concerto del 29 aprile 2016 al Wells Fargo Center di Philadelphia.

Il set di tre ore e 32 canzoni si aprì con l’esecuzione del classico album “Ten” nella sua interezza e poi svariate cover di Pink Floyd, Neil Young, The Who e altri ancora verso la fine dello spettacolo.

Questa è la prima volta che le riprese del concerto vengono messe a disposizione dei fan: lo streaming sarà disponibile dal 22 al 25 ottobre.

Vedi l’annuncio della band su Twitter.

On October 22, Pearl Jam will stream the April 29, 2016 Philadelphia show on @NugsNet. The 32-song set includes Ten played front to back, newly mixed in stereo & 5.1 digital surround sound. Stream the never-before-seen full-color HD footage 10/22-10/25: https://t.co/awSKMuF3Zj pic.twitter.com/U3feUQi1iZ — Pearl Jam (@PearlJam) October 10, 2020

Purtroppo non sarà un concerto gratuito (i Radiohead e i Metallica ci hanno abituato fin troppo bene in questi scorsi mesi), ma i fan dovranno pagare 14.99 dollari.

Ecco la setlist dello show

‘Once’

‘Even Flow’

‘Alive’

‘Why Go’

‘Black’

‘Jeremy’

‘Oceans’

‘Porch’

‘Garden’

‘Deep’

‘Release’

‘Breakerfall’

‘Corduroy’

‘Who You Are’

‘Let the Records Play’

‘Spin the Black Circle’

‘Do the Evolution’

ENCORE 1

‘Bee Girl’

‘Just Breathe’

‘All Or None’

‘Comfortably Numb’ (Pink Floyd cover)

‘Mind Your Manner’

‘Given to Fly’

‘Daughter’

‘Rearviewmirror’

ENCORE 2

‘Last Kiss’ (Wayne Cochran cover)

‘Better Man’

‘Leash’

‘Throw Your Hatred Down’ (Neil Young cover)

‘Sonic Reducer’ (Dead Boys cover)

‘Baba O’Riley’ (The Who cover)

‘Yellow Ledbetter/Star Spangled Banner’