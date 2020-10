NOTHING BUT THIEVES, ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM “MORAL PANIC”

Il ragazzi dell’Essex ,Nothing But Thieves, hanno annunciato il loro nuovo album “Moral Panic” in uscita il prossimo 23 ottobre via RCA Records/Sony Music il quale è possibile pre-ordinarlo e pre-salvarlo al seguente link: https://SMI.lnk.to/moralpanic .

Il nuovo progetto della band, formata da Conor Mason (voce, chitarre), Joe Langridge-Brown (chitarre), Dominic Craik (chitarre, tastiera), Philip Blake (basso) e James Price (batteria), arriva dopo l’EP “What Did You Think When You Made Me This Way” (2018), l’acclamato “Broken Machine” (2017), che si è posizionato alla #2 nella classifica degli album più venduti nel Regno Unito, e il disco d’esordio “Nothing But Thieves” (2015).

In occasione dell’annuncio, la band britannica ha rilasciato il nuovo singolo “Impossible” prodotto da Mike Crossey, che vanta già 2,5 milioni di stream, accompagnato dal video che porta la regia di Elliott Gonzo.

A proposito del nuovo brano, la band ha affermato: “In un certo senso Impossible è l’antitesi completa di tutto il resto dell’album, caratterizzato da molta ansia e confusione per ciò che sta accadendo su questo pianeta. Questo brano è l’opposto, è come una lente di ingrandimento sui pensieri di una persona che si sente sollevata e trasportata da un sentimento di possibilità e speranza. È stato un momento di sollievo di cui avevamo bisogno sia noi che l’album”.



Nell’autunno 2021 i Nothing But Thieves partiranno per un tour che toccherà anche l’Italia, con un unica tappa in programma il 3 novembre al Fabrique di MIilano.

Tracklist:

1. Unperson

2. Is Everybody Going Crazy?

3. Moral Panic

4. Real Love Song

5. Phobia

6. This Feels Like the End

7. Free If We Want It

8. Impossible

9. There Was Sun

10. Can You Afford to Be an Individual?

11. Before We Drift Away