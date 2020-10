TRACK: RILIEVO

Oggi la nostra anteprima è dedicata a Rilievo e al suo brano “Con Te Sto Bene”. Rilievo è il nome d’arte di Alessandro Corsini, un musicista e cantautore originario della Franciacorta.

Nella sua musica si fondono elementi del mondo anglosassone, le più vicine ispirazioni australiane e il cuore del cantautorato italiano anni 60/70 per trasportarti in un delicato e romantico flusso sognante senza tempo.

Nel 2015 che inizia ad approfondire le conoscenze in abito di registrazione e composizione e getta le basi del progetto musicale Rilievo.

Dopo un necessario periodo in solitudine trascorso alla ricerca di un sound originale e rappresentativo, Alessandro trova così la veste ideale per plasmare alcuni brani scritti anni prima. Chiuso nel garage di casa adattato a studio trascorre intere giornate per registrare chitarre, tastiere, batterie, voci, sperimentando le più azzardate soluzioni sonore. In questo periodo si dedica all’ascolto di diversi dischi tra Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Lucio Battisti, Tom petty, Flaming Lips, Verdena, Tame Impala…

A marzo 2019 viene pubblicato il primo disco dal titolo “Amnesia” per Alchimista Records, promosso da Volume Up di Marco Obertini ed Ercole Gentile. Nel disco bisogna riconoscere un contributo a Emanuele Agosti al basso, Roberto Castignola alla batteria e al fratello Matteo Corsini alle tastiere e synth.

Dopo circa un anno tra sala prova e concerti, Alessandro sente la necessità di rimettersi al lavoro su del nuovo materiale e questa volta suona e registra tutti gli strumenti nella casa in cui si è trasferito da poco .

I gusti musicali non sono cambiati, rimangono in quello spazio tra gli anni 60 e 70, ma l’approccio alla composizione è completamente diverso rispetto a prima.

Il prossimo lavoro sarà un’EP dal titolo “Universale” interamente scritto e registrato da Rilievo e mixato da Pierluigi Ballarin. L’uscita è prevista tra la fine del 2020 e l’inizio del nuovo anno. “Con Te Sto Bene” è la prima anticipazione. Rilievo ci presenta qui, attraverso il suo personalissimo caleidoscopio, la propria visione di un tema per l’appunto “universale” come l’amore.

Abbiamo chiesto a Rilievo di parlarci degli album che lo hanno maggiormente influenzato:

1 Their Satanic Majesties Request dei ROLLING STONES: “Un disco che ho comprato due volte, sicuramente fuori dal binario classic-blues dei Rolling Stones, ma il mio preferito. Si sente tutto lo spirito di Brian Jones e le influenze dei vicini BEATLES e PINK FLOYD che adoro. Ci sono delle bellissime canzoni, avvolte da un clima di effetti e strumentazioni che ti proiettano in un’altra dimensione”.

2 Anima Latina di LUCIO BATTISTI: “Questo disco è stata per me la scoperta che dischi straordinari possono uscire anche in Italia. I testi sono bellissimi, sia per quanto riguarda il contenuto che il modo in cui sono cantati, per non parlare della musica, tropicale e sognante”.

3 Innerspeaker dei TAME IMPALA: “A parte il fatto che la copertina è bellissima, questo disco mi ha conquistato per le liriche e per i suoni di una psichedelia che sembra uscire dagli anni 60, in un formato fresco. Mi ha fatto capire che ogni genere musicale (a parte il metal e le seghe da tecniconi) può essere al passo con i tempi se proposto nella giusta forma. Voto massimo a tutte le canzoni contenute nel disco!”

4 Wow dei VERDENA: “Un doppio disco che ho comprato dopo aver visto il mio primo live dei Verdena a Bologna, bravissimi. Alcune canzoni sono veramente forti, ad esempio Loniterp e Nuova Luce. Questo disco, oltre ad avermi aiutato in un periodo triste, mi ha dato grande speranza per scrivere nuove canzoni e registrarle. I suoni sono grezzi, viscerali, rustici, incorniciati da un’atmosfera effimera e acustica”.

5 Into the Great Wide Open di TOM PETTY: Questo per me è un ascolto più recente, ma mette in chiaro come una buona canzone sia una buona canzone sempre; poche parole, dette bene che raccontano qualcosa di vero. Un disco che dovrebbero ascoltare tutti in tempi bui per farsi una dose di buonumore!”